Metoda ingenioasă prin care două românce au vrut să iasă din țară cu aproximativ 570 de grame de bijuterii din aur

Polițiștii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali din Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, au descoperit cele aproximativ 570 de grame de bijuterii din aur și argint lipite pe corpul a două femei, una în vârstă de 51 de ani din Baia Mare, iar cealaltă de 47 de ani cu dublă cetățenie româno-moldoveană.

Bijuteriile erau din aur și argint și au valoare totală de 103.940 de lei după o primă evaluare.

Femeia cu dublă cetățenie a fost amendată cu 5000 de lei, iar românca din Baia Mare s-a ales cu dosar penal pentru contrabandă conform legilor statului român, relatează România TV.

”Echipa comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali, a procedat la efectuarea unui control amănunțit. Astfel, asupra ambelor persoane, au fost descoperite ascunse mai multe bijuterii din metal galben, posibil aur, în cantitate totală de 451,81 grame, în valoare de 103.940 lei, precum și din metal argintiu, posibil argint, în cantitate de 122,14 grame, în valoare de 771 lei”, arată polițiștii de frontieră.

”Cât privește băimăreanca, acesteia i-a fost confiscată cantitatea de 326,02 gr bijuterii din metal galben, posibil aur, în valoare de 70.050 lei și 23,18 grame de metal argintiu, posibil argint, în valoare de 76 lei, fiindu-i întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă”, mai arată ITPF Sighet.

