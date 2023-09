Mesajul postat de FRF după egalul dintre România şi Israel

"Echipa națională a României mulțumește celor aproape 50.000 de români prezenți aseară pe Arena Națională! "Pentru dragostea voastră nemărginită, nu ne vom opri din luptă niciodată" e mesajul afișat de tricolori în urmă cu patru ani. Rămâne valabil și azi și obligă la realizarea unui obiectiv pe care ni-l dorim cu toții: calificarea la EURO 2024!

Vă mulțumim pentru susținere și trebuie să continuăm să credem și să luptăm în continuare! Ne vedem marți, tot pe Arena Națională, la meciul cu Kosovo!", au scris cei de la FRF pe Facebook.

Florin Prunea, mesaj dur după meci

„De la oameni care au transpirat, au plâns pentru echipa națională, la ce te aștepți? Vrei să ne băgăm sub pământ? Noroc că nu a câștigat Belarus. Am urmărit toate emisiunile. Hai că are unul ceva cu echipa, dar toți? Am văzut critici argumentate, nu demolatoare. Eu ce să le zic oamenilor? Mă oprește pe mine lumea, pe Răducioiu, pe Ilie, pe Balint. Eu ce să le zic?

Să vin aici să zic, am jucat 4-4-3, 5-7-1? Ce să le spunem oamenilor? Vin 50.000 de oameni la stadion, e posibil să ne prezentăm așa? Avem o grupă accesibilă. Norocul e că băietii și antrenorul au conștientizat și au spus prima dată că nu e în regulă. Abia acum începem preliminariile astea, mental vorbind. Suntem penibili.

Noi dacă nu luam punctele din Elveția și Kosovo cum le-am luat, nu câștigam cu Andorra și Belarus cum am câștigat, unde eram acum? E cea mai slabă grupă. Ce să zicem acum? Spune tu? Dacă pierdem și mergem pe locul 3? Să plângem atunci? Mai bine tragem acum concluziile. Ferească Dumnezeu să jucăm cu Israel meci de care pe care.

Vai de mine... E posibil așa ceva? Noi ce să spunem la televizor? Spunem ce vedem și noi. E meciul ăsta peste 3 zile, să sperăm că o să fie bine”, a declarat Florin Prunea.

