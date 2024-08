Medicul Gabriel Diaconu îşi dă demisia din funcţia de consilier onorific al lui Alexandru Rafila: Incendiu dement împotriva medicilor

"Poziția mea din ultimele zile, ca și lucrurile pe care le-am scris sau declarat, reprezintă opinia mea personală, de medic, de om care lucrează în domeniul sănătății de peste 20 de ani, de expert național și internațional.

Dată fiind poziția mea de consilier onorific al ministrului Sănătății, presa a folosit această calitate benevolă drept argument c-aș vorbi, în vreun fel, în capacitate oficială. Presa știe că, oricând am vorbit în capacitate oficială, am avut grijă să menționez asta. Vreau să cred că încă trăiesc într-o țară în care nu există delict de opinie.

Acest incendiu dement împotriva doctorilor mă obligă, însă, la următoarea decizie, pe care o anunț acum. Din demnitate profesională, și în semn de protest la demonizarea profesiei mele de medic, după o discuție cu domnul ministru în timpul acestei după-amieze, am convenit să-mi depun demisia din funcția mea onorifică. Voi face asta luni dimineață la prima oră.

Mi-am dedicat timp, în acești aproape trei ani, dezvoltării sănătății mintale, ca domeniu, în România. Sunt mulțumit de ce am făcut. Am avut sprijin necondiționat din partea ministrului Rafila, am avut împrejur o echipă de oameni remarcabili, atât la Minister cât și la agențiile partener. Mi-am reprezentat meseria cu mândrie. Am intrat cu capul sus într-o demnitate publică efemeră, plec cu capul sus", a scris Gabriel Diaconu pe Facebook.

Alianţa G6 UMF intervine în scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon

"Asociația Alianța Universitară G6 UMF, în calitatea sa de reprezentant al mediului academic medical și farmaceutic din România, dorește să exprime o poziție fermă cu privire la evenimentele recente care au avut loc la Spitalul Sfântul Pantelimon din București. Rolul fundamental al Alianței este de a promova interesele învățământului superior medical, de a facilita un cadru comun de cooperare în domeniile educaționale și științifice, dar și de a instrui studenții în spirit etic și deontologic.

Alianța Universitară G6 UMF condamnă cu fermitate orice acțiune sau comportament care poate pune în pericol integritatea și sănătatea pacienților. În acest sens, susținem cu tărie actul de justiție și subliniem necesitatea ca persoanele care se vor dovedi vinovate de astfel de fapte să fie trase la răspundere și sancționate conform legii.

În același timp, considerăm esențial să atragem atenția asupra impactului negativ pe care generalizările din mass-media le pot avea asupra imaginii profesiei de medic.

Este vital să nu se cadă în capcana generalizărilor care sugerează că toți medicii ar încălca Jurământul lui Hipocrate. Profesioniștii din domeniul medical sunt instruiți și educați să respecte cele mai înalte standarde etice și profesionale, iar cazurile izolate nu trebuie să umbrească munca vastă și dedicată a majorității.

Alianța Universitară G6 UMF dorește să sublinieze, de asemenea, că astfel de generalizări nedrepte contribuie la scăderea atractivității profesiei de medic și la descurajarea tinerilor care aspiră la o carieră în acest domeniu. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să protejăm și să promovăm imaginea corectă a profesiei medicale, pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciilor medicale oferite societății.

Alianța Universitară G6 UMF rămâne angajată în misiunea sa de a susține și promova excelența în educația medicală și de a asigura respectarea principiilor fundamentale care ghidează profesia de medic", se arată în comunicat.

