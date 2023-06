Macron trimite de urgență ajutoare Ucrainei, în urma distrugerii barajului hidroelectric Kahovka

„Franţa condamnă acest act odios care pune în pericol oamenii", a scris Emmanuel Macron pe Twitter, după o conversaţie telefonică avută cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. „Am putut să-i transmit preşedintelui Zelenski solidaritatea mea cu poporul său după atacul asupra barajului Kahovka”, a mai precizat președintele francez.

Conform Elysee, Centrul de criză al ministerului francez al Afacerilor Externe va trimite rapid un prim convoi de aproximativ zece tone de produse de sănătate, igienă şi purificare a apei solicitate de ucraineni, inclusiv o cisternă mobilă.

Anterior, şeful statului ucrainean declarase pe Twitter că s-a referit la „consecinţele ecologice şi umanitare ale actului terorist rus” şi a subliniat „nevoile urgente ale Ucrainei pentru a face faţă catastrofei” din regiunea Herson.

The whole world knows about this Russian war crime, the crime of ecocide – the deliberate destruction of the dam and other structures of the Kakhovka hydroelectric power plant by the Russian occupiers. In fact, Russian terrorists have detonated an environmental bomb of mass… pic.twitter.com/knDtiekgID