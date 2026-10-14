Liberty Galați putea fi salvat, dar Guvernul a ratat momentul. Senatorul Humelnicu: Nu am luat exemplul Poloniei

Combinatul Siderurgic Liberty Galați. Sursa foto: Agerpres

Liberty Galați putea fi salvat, dar Guvernul a ratat această șansă, atenționează senatorul PSD Marius Humelnicu.

Soarta combinatului siderurgic Liberty de la Galați ar fi putut fi salvată prin programul SAFE, susține senatorul PSD Marius Humelnicu, într-un interviu exclusiv DCNews. Parlamentarul Marius Humelnicu a explicat, la DCNews, că o alocare de aproximativ 300 - 500 de milioane de euro din programul SAFE ar fi putut contribui la salvarea celui mai mare combinat siderurgic din țară și la dezvoltarea acestuia, într-un oraș aflat în apropierea graniței cu Ucraina, țară aflată în război de aproape cinci ani.

Humelnicu (PSD): Banii din SAFE ar fi putut salva combinatul de la Galați

„Din nefericire, atunci când s-a luat această decizie (n.r. împărțirea contractelor în programul SAFE), la fel ca la decizia privind PNRR, ca senator în Parlament, nu a venit nimeni să ne prezinte nimic. Și-au asumat USR și PNL, atunci, PNRR-ul. Acum, după încă patru ani, vine SAFE-ul cu sume de bani pe care vom trebui să-i înapoiem.

Nu am luat exemplul Poloniei, unde 90% și ceva din toată suma era către industria de apărare. Puteam aloca o sumă de bani pentru Combinatul Siderurgic din Galați, pentru industria de oțel - avem laminoare, dar trebuie să fim corecți și să spunem că trebuie, de asemenea, făcută o reparație capitală la furnal. Dar, cu siguranță, din aceste 16 miliarde puteam găsi 300-500 de milioane pentru Liberty. Același lucru s-a găsit pentru Mangalia (n.r. Șantierul Naval), dar s-ar fi putut întâmpla și la combinat. Este important, pentru că Galațiul este la granița de 15 km cu Ucraina și Republica Moldova.

Acest război se va sfârși, dar atunci când începem reconstrucția Ucrainei, avem nevoie de aceste lucruri. Fiind la graniță cu Ucraina, Galațiul, dar România în general, poate juca un rol important în ceea ce înseamnă reconstrucția acestei țări. (...) Trebuia să existe asumare. La nivelul Guvernului, există o comisie interministerială, care trebuia să ia decizia de vânzare a acestui combinat siderurgic Liberty. De cinci luni, această comisie nu s-a mai întâlnit și n-a mai luat nicio hotărâre. Am convingerea că din banii din SAFE puteam face acest lucru. Dacă luam hotărârea de acum cinci luni, cu siguranță laminoarele funcționau în momentul de față și poate eram aproape de o repornire a furnalului”, a spus Marius Humelnicu, la DCNews.

Repornirea Liberty Galați ar fi putut genera mii de locuri de muncă

„Câte locuri de muncă ar însemna pentru Galați repornirea combinatului?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Dacă repornim și furnalul, cred că revenim la același număr de cel puțin 5.000 de lucrători, dar putem vorbi de 10.000 de angajați. De ce? Pentru că vorbim despre tot ceea ce înseamnă lanțul logistic de jur împrejurul combinatului, adică materie primă, transport etc.”, a mai precizat senatorul PSD.

Nici Damen Galați nu a beneficiat de contractele finanțate prin SAFE

Marius Humelnicu a dat exemplul unui alt pilon industrial important din țară, Damen Galați. Și șantierul naval de acolo ar fi putut beneficia de un proiect finanțat prin programul SAFE.

„Puteam face acest lucru și cu cei de la Damen Galați, cu proiectul legat de fregate. Au vrut să participe la această licitație deschisă sau o scrisoare de intenție, după care, cineva s-a uitat și lipsea, la pagina 50, un antet și nu a fost luat în considerare. Am acceptat să cumpărăm aceste lucruri din altă parte, dar dublu ca preț.

Puteam, din punct de vedere economic, să producem în România, dar alegerea (n.r. a Guvernului de atribuire a contractelor) a fost una greșită”, a mai punctat senatorul, la Interviurile DCNews.

În cadrul programului european de apărare SAFE, Guvernul României a atribuit unele dintre cele mai mari contracte companiei germane Rheinmetall, care va furniza vehicule de luptă pentru infanterie, sisteme de apărare antiaeriană și muniție, în valoare totală de mai multe miliarde de euro.

Datoriile combinatului siderurgic Liberty Galați sunt estimate la 3,4 miliarde de lei (aprox. 680 mil. euro), către mai mulți creditori, precum Exim Banca Românească, ANAF, Primăria Galați și alți furnizori.