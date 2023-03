Legătura dintre insomnie și demență. Tulburările de somn pot influența anumite afecțiuni cognitive

Utilizarea medicamentelor pentru somn și incapacitatea de a adormi rapid sunt asociate cu un risc crescut de a dezvolta demență pe o perioadă de 10 ani, au descoperit cercetătorii, conform Science Alert.

Descoperirile sunt notabile, deoarece acesta este primul studiu care examinează relația dintre riscul de demență și tulburările de somn pe termen lung la un eșantion reprezentativ la nivel național de vârstnici din SUA.

„După ce am citit studiile existene, am fost surprins să văd constatări mixte cu privire la relația somn-demență, așa că am decis să investighez acest subiect”, spune Roger Wong, om de știință în domeniul sănătății publice la Facultatea de Medicină de la Universitatea de Stat din New York.

„Ne așteptam ca insomnia și utilizarea medicamentelor pentru somn să crească riscul de demență, dar am fost surprinși să constatăm că insomnia de întreținere a somnului a scăzut riscul de demență”, a mai spus el.

Cercetătorii au analizat un deceniu de date dintr-un studiu de grup longitudinal numit National Health and Aging Trends Study (NHATS), la 6.284 de adulți cu vârsta peste 65 de ani care locuiau în comunitate și nu fuseseră diagnosticați cu demență la începutul perioadei de studii.

Cea mai dramatică legătură a fost cu insomnia de la inițierea somnului: cei care au raportat-o aveau un risc cu 51% mai mare de demență. Cercetătorii notează că această creștere a fost redusă atunci când au fost luați în considerare factorii socio-demografici și de sănătate.

Insomnia de întreținere a somnului scade riscul de demență

Pentru medicamentele pentru somn, statisticile au arătat un risc de demență crescut cu 30% (după sociodemografică, dar înainte de ajustările de sănătate).

Pe de altă parte, a existat o scădere cu 40% a riscului de demență (după ce variabilele sociodemografice și de sănătate au fost luate în considerare) pentru insomnia de întreținere a somnului.

„Concentrându-ne pe variațiile tulburărilor de somn, descoperirile noastre pot ajuta la informarea schimbărilor stilului de viață care pot reduce riscul de demență”, spune Margaret Anne Lovier, cercetător la Universitatea de Stat din New York, Facultatea de Medicină din Upstate.

În sine, acest studiu nu este suficient pentru a dovedi cauza și efectul - că problemele de somn cauzează demența - dar evidențiază o relație între cele două. De asemenea, este de remarcat faptul că tulburările de somn sunt frecvente atât pentru persoanele care suferă de demență, cât și pentru persoanele în vârstă.

Descoperirile ar putea fi folosite pentru a evalua mai bine riscul de demență pentru vârstnici. Cercetătorii au cerut, de asemenea, studii suplimentare privind relația dintre tulburările de somn și tipurile de demență specifice, pe care această investigație nu a explorat-o.

„Vârstnicii pierd somnul din cauza unei game largi de preocupări”, spune Wong. „Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege mai bine cauzele și manifestările sale și pentru a limita consecințele pe termen lung”, a mai spus el.

