Laura Vicol anunţă "singura strategie a PSD", după evenimentele din Parlament: Moment ruşinos al istoriei recente

Birourile permanente reunite au respins, luni, solicitarea PNL privind verificarea semnăturilor de pe moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, dar aceasta nu a putut fi pusă pe ordinea de zi din cauza lipsei cvorumului, a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban. Şedinţa urmează să fie convocată din nou.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a solicitat verificarea semnăturilor pentru moţiunea de cenzură şi, în acest sens, acestea să fie trimise la comisia de statut pentru două săptămâni.Orban a precizat că s-au înregistrat 9 voturi favorabile, 7 împotrivă şi 2 abţineri - a sa şi a deputatului minorităţilor naţionale Ovidiu Ganţ - iar solicitarea a fost respinsă.

Parlamentarii PSD, apoi cei ai PNL, s-au retras din ședința BPR. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a cerut Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului acordarea unui termen de două săptămâni pentru verificarea semnăturilor de pe moțiunea de cenzură depusă de senatori și deputati USR si AUR. (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - Stelian Ion spune că PSD a devenit brelocul lui Florin Cîțu

Laura Vicol, reacţie după scandalul din Parlament. "Avem o singură strategie"

Deputatul PSD Laura Vicol a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre strategia Partidului Social Democrat:

"Cred că această guvernare trebuie încheiată cât mai rapid, ieri dacă se poate! Suntem într-un moment rușinos al istoriei recente, când un președinte de țară și un partid, al doilea partid al României, țin cu dinții de o guvernare care a dat foc ţării!

Nu este doar rușinos și ridicol, este monstruos.

Toti cei care ar fi trebuit să conducă au făcut praf guvernarea. Eșec pe PNRR, eșec pe vaccinare, eșec pe ținerea pandemiei sub control, eșec în lupta cu inflația, eșec în ceea ce înseamnă propunerea unui pachet de legi în Justiție care să respecte deciziile CCR. Eșec peste tot. Lumea nu mai are cu ce să își plătească facturile, nimic nu se plafonează, asta e realitatea pe care struţii guvernanţi nu vor să o vadă!

Din punctul meu de vedere, avem o singură strategie: acest Guvern, tot Guvernul trebuie să plece!“, a declarat Laura Vicol pentru DC NEWS.

Propunerea de amânare a moțiunii anti-Cîțu a căzut. PNL-ului i-a lipsit un vot - votul lui Orban

Ludovic Orban a spus ce s-a întâmplat în birourile permanente, atunci când s-a discutat despre moţiunea de cenzură.

„A fost votată ordinea de zi în forma propusă de domnul Simonis (n.r. - PSD). După ce s-a votat ordinea de zi şi după ce a fost votată în birourile permanete reunite propunerea de înfiinţare a comisiei de anchetă care se va duce în plen, PSD a decis să-şi retragă reprezentanţii din birourile permanente reunite. Şi au plecat toţi cei opt reprezentanţi ai PSD din birourile permanente ale celor două camere, rămânând numai parlamentarii celorlalte formaţiuni politice. S-a dezbătut punctul doi care, pe scurt, era o cerere de a se trimite către Comisia de statut, care e una comună, pentru verificarea semnăturilor (n.r. - ale moţiunii de cenzură). (...) Rezultatul votului e următorul: au fost 18 membri prezenţi, au votat pentru nouă, şapte împotrivă şi doi parlamentari au fost prezenţi şi nu au votat: respectiv, deoarece a fost vot nominal, au fost prezenţi şi nu au votat domnul deputat Ovidiu Ganţ şi cu subsemnatul, Ludovic Orban. Propunerera nu a fost adoptată.

Se ştie foarte clar că în Parlament se adoptă o propunere, o lege şi aşa mai departe, cu votul a jumătate plus unul dintre cei prezenţi. Au fost prezenţi 18, iar în favoarea solicitării au votat doar 9. Nu s-a întrunit majoritatea celor prezenţi, ca atare propunerea nu a trecut. După ce nu a fost adoptată această propunere, alţi colegi, colegii mei din Partidul Naţional Liberal au plecat din sala de şedinţă, am rămas fără cvorum şi nu am putut să discutăm punctul trei, prezentarea în birourile permanente reunite a moţiunii de cenzură“, a explicat Ludovic Orban (citește mai mult AICI).

CITEȘTE ȘI - Alina Gorghiu: Orban ține trena USR - AUR / UPDATE: Se vorbește despre o ”sesizare penală”