UPDATE: Propunerea de amânare a moțiunii a căzut. Se întrunește, din nou, Biroul Permanent - Video

UPDATE:

- „Moțiunea de cenzură este suspendată până ajunge Florin Cîțu președintele PNL”, spune co-președintele AUR, George Simion, care acuză că „mai mare trădare ca asta nu există”.

„Mai mare trădare ca asta nu există. O moțiune de cenzură pe care nu suntem lăsați să o înaintăm. PSD va depune o nouă moțiune doar ca să se joace de-a moțiunile. Moțiunea de cenzură este suspendată până ajunge Florin Cîțu președintele PNL. Moțiunea este în acest moment pe masă”, spune co-președintele AUR George Simion.

George Simion a mai spus că ședința BPR va fi reluată, fiindcă deputații și senatorii PSD și PNL au părăsit lucrările, iar propunerea lui Daniel Fenechiu (PNL) nu a primit numărul necesar de voturi.

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a susținut în ședința BPR că doar semnatarii moțiunii de cenzură ar fi putut contesta propriile semnături.

- Parlamentarii PSD, apoi cei ai PNL, s-au retras din ședința BPR. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a cerut Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului acordarea unui termen de două săptămâni pentru verificarea semnăturilor de pe moțiunea de cenzură depusă de senatori și deputati USR si AUR.

- George Simion - AUR: "Moţiunea de cenzură este suspendată până când ajunge Cîțu președinte PNL. Încalcă Constituția, încalcă orice. Ce să le spunem românilor care ne-au trimis în Parlament? Orice am depune este blocat de către monstruoasa coaliție care conduce România. Au de dat explicații serioase domnii de la PSD pentru părăsirea sălii. Sunt mai multe voturi pentru neintroducerea moțiunii decât pentru introducerea ei. Strigător la ei! Au câștigat cu un vot sau două diferență! PSD-ul, în moment ăsta, l-a salvat pe Florin Cîțu. Bine că am putut să vă arăt în direct."

- Ludovic Orban, contre cu Alina Gorghiu în timpul şedinţei: "Nu v-am dat cuvântul. Lăsați-mă să consemnez!"

- Orban îi face praf pe contestatarii moțiunii USR-AUR. „E constituțională, nu era prevăzută procedura de blocare, doar cei care au semnat pot contesta, iar ei au confirmat. Nu scrie în Constituție sau Regulament să fie olografe semnăturile. PNL a cenzurat dreptul fundamental de a depune o moțiune”, a declarat preşedintele PNL.

- „Biroul Permanent Reunit a fost boicotat a treia oară de PSD. Nicio supriză: USL trăiește. În spațiul public, Marcel Ciolacu strigă că vrea să-l demită pe prim-ministru, dar reprezentanții PSD părăsesc ședințele în care ar putea să facă asta. Boicotând a treia oară ședința Biroului Permanent Reunit de stabilire a calendarului moțiunii de cenzură, Marcel Ciolacu a confirmat că are comandă dublă și că nu-și dorește cu adevărat demiterea lui Florin Cîțu. Pe scurt: a pus PSD la remorca domnului Florin Cîțu”, transmit liderii USR PLUS pe pagina de Facebook a formațiunii.

- "PSD-Ciolacu face parte din #EchipaCastigatoare #EchipaCitu. Tocmai s-au retras din ședința conducerii parlamentului. Fără ei moțiunea NU ajunge pe ordinea de zi. Îl vor pe Cîțu la guvern!", transmite Cristina Prună, USR PLUS.

- Parlamentarii PSD au părăsit şedinţa Birourilor Permanente. "Nu vrem să arbitrăm între celelalte partide. Membrii PSD se retrag din ședință", a declarat Lucian Romașcanu. "Unii spun despre ceilalți că sunt hoți, ceilalți că sunt falsificatori. Cum să arbitrăm noi, ce spun ei unii despre alții", a mai spus social-democratul.

George Simion transmite LIVE dezbaterile din cadrul şedinţei. Video aici:

Iniţial, Birourile permanente reunite ale celor două Camere fuseseră convocate vineri, la ora 23,00, dar şedinţa nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, fiind amânată pentru sâmbătă. Nici sâmbătă nu a fost întrunit cvorumul necesar, şedinţa fiind programată pentru luni.



"Nu a existat cvorum din nou. Au fost prezenţi 6 membri ai Biroului permanent de la Senat şi 6 membri de la Camera Deputaţilor. Deci - 12. Cvorumul necesar pentru şedinţă este de 14 membri. Am convocat o nouă reuniune a Birourilor permanente reunite pentru ziua de luni, la ora 12,00", a declarat, sâmbătă, la Blaj, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.



Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri la Senat şi Camera Deputaţilor.

Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care aceasta a fost depusă.



Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult cinci zile de la data depunerii.



Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.



Data şi locul şedinţei comune, împreună cu invitaţia de participare, se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc, transmite Agerpres.

Moşteanu (USR PLUS): Contestarea semnăturilor de la moţiune - o perdea de fum; le vom depune din nou

Purtătorul de cuvânt al USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, consideră că o contestare a semnăturilor de pe moţiunea de cenzură reprezintă doar "o perdea de fum" şi anunţă că acestea vor fi depuse din nou, "cu pixul pe hârtie", înaintea şedinţei Birourilor permanente reunite ale celor două Camere.



"Colegii care au trimis semnăturile scanate au semnat deja şi aşa cum vrea echipa domnului Cîţu, cu pixul frumos pe hârtie. Dar, în realitate şi din punct de vedere legal, semnătura olografă rămâne semnătură olografă. (...) Vom depune din nou aceste semnături, aşa cu pixul pe hârtie, aşa cum vor dânşii, înaintea BPR", a declarat Moşteanu, la Palatul Parlamentului.



Totodată, el a subliniat că autenticitatea unei semnături poate fi contestată doar de către semnatar şi a reamintit că, în ultimul an, în contextul pandemiei de coronavirus, au fost admise de mai multe ori semnături olografe, trimise scanat de către parlamentari care susţineau diverse iniţiative legislative.



"Văd că echipa domnului Florin Cîţu contestă semnăturile parlamentarilor. Este fără precedent în Parlament acest lucru. O semnătură olografă rămâne o semnătură olografă şi atunci când este scanată, sau atunci când este pe un şerveţel sau pe un colţ de hârtie. De un an şi jumătate în Parlamentul României se votează prin telefon, s-au votat legi importante pentru toţi românii cu un simplu apel telefonic şi cu răspuns de la capătul celălalt al telefonului. Se votează electronic pe tabletă - nişte tablete în spatele cărora niciodată nu ştim exact cine este. De un an şi ceva se admit semnături olografe, trimise scanat de către parlamentari, pentru înregistrarea proiectelor de legi", a precizat el.



Potrivit lui Moşteanu, care este şi liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, printre semnăturile de pe moţiunea de cenzură aproximativ 20 sunt olografe.



"Există preluare pe suport digital a semnăturii olografe a fiecărui român atunci când merge la paşapoarte, la permise, la consulate, la ANAF, în multe alte momente. O semnătură olografă rămâne o declaraţie de voinţă a semnatarului. Doar el poate contesta autenticitatea acelei semnături. Niciun parlamentar dintre cei care au semnat moţiunea nu îşi contestă semnătura. Totul este o perdea de fum prin care Florin Cîţu încearcă să se mai agaţe, cu disperare, câteva zile, de scaunul de la Palatul Victoria", a susţinut deputatul USR PLUS.