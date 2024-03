Incendiile de deșeuri, ”o sursă de poluare pentru care nu plătește nimeni”. Val Vâlcu: Ar trebui să fie sancțiune penală, închisoare mai precis

„Să nu mai stăm cu motorul pornit pentru că e o sursă de poluare, sigur că e o sursă de poluare, dar dacă ne uităm la cât de impasibile și tolerante sunt autoritățile locale, cele din București și din jurul Bucureștiului, cu nenumăratele incendii de deșeuri care ne fac să nu mai putem să respirăm, (...) aici nu e o sursă de poluare pentru care nu plătește nimeni?”, a întrebat Laura Chiriac, realizatoarea emisiunii ”News Pass”.

„Ba da, poate chiar mai importantă.(...) Sunt mașini vechi aduse, rable, se incendiază canapele, volan, partea de plastic, plasticul ăla ne intoxică, pentru a recupera cupru, alte metale.

Aici sunt două probleme: o dată, că aici ar trebui să fie sancțiune penală, închisoare mai precis, că nu e o greșeală. Dacă uiți să plătești RCA-ul - ”domnule, am uitat, aveam undeva în 15 ianuarie, m-a prins pe 16, pe 20, m-am luat cu treabă, am uitat, plătesc”, în cazul gropilor astea de deșeuri sau că aruncă de la construcții, după ce au dus molozul aruncă în afara orașului, aici nu e o greșeală - ”domnule, n-am fost atent, mă uitam în altă parte și uite a pornit incendiul la caroseria unei mașini pe care am adus-o din Germania”.

Verificarea centrelor de preluare a fierului vechi

A doua ar fi centrele astea de preluare a fierului vechi. Se vede că e un metal rezultat dintr-o topitorie de-asta ilegală, nu se duce cu o bară de cupru, cu o țeavă furată din întreprindere”, a precizat jurnalistul Val Vâlcu.

„Adică îi lași pe oamenii ăștia să ardă deșeuri și să ne scurteze viața și te superi pe un șofer care lasă motorul pornit că poluează aerul?”, a mai întrebat Laura Chiriac.

„Șoferul ăla, în primul rând, nu se supără el, că dacă l-ar arde la buzunar prețul benzinei sau al motorinei n-ar lăsa motorul pornit nici între două stopuri, acum pentru economie se oprește singur la unele mărci. Deci, oamenii ăia au bani, plătesc deja amenda. Dar, revenind la gropile astea de deșeuri, în loc să alergi cu dispozitive de pază pe 600km în jurul Bucureștiului, nu mai bine păzești cele șase centre, 10-60 de centre de colectare și vezi când îți vine unu cu lingourile de cupru să-l salți de acolo? De unde le-a obținut?”, a conchis Val Vâlcu, în direct la B1 TV.

Acest articol reprezintă o opinie.