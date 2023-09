Impresarul Giovanni Becali face praf fotbalul românesc după meciul cu Israel. "Tot fotbalul românesc, până la U15, se joacă cu această precauție - să vedem, să treacă timpul"

"E foarte groasă situația. Am avut 45.000 de spectactori și 7 zile să ne pregătim. Meciul ne putea duce spre calificare cam 80%. Ne-am făcut de rușine într-un meci în care jucam acasă. Trebuia să avem pressing constant. Noi am fost mielușei de Paște.

Șanse mai sunt, dar cred că nu ne calificăm. Eu, în minutul 15, l-am chemat pe un colaborator și i-am spus clar: Vezi cum joacă ei și jucăm noi?

Noi așteptam să cadă un gol. Dumnezeu ne-a dat un punct de aur cu Elveția. Acum, trebuia să vină cel mai frumos cadou. Trebuia să le arătăm că jucăm acasă. Trebuia să 'moară' pe teren. Israel e o echipă bună și o văd favorită pentru locul 2.

Nu știu nici dacă nu putem, nici tactic. Ce calitate are jucătorul român? Ce capacitate de efort are? Ce am jucat noi? Am jucat cu Coman fundaș!

Ei au făcut în careul nostru ce au vrut ei. Tot fotbalul românesc, până la U15, se joacă cu această precauție - să vedem, să treacă timpul. Era să zic o prostie.

Noi trebuia să plecăm cu ideea să le dăm 2-0. Ei m-au impresionat prin fotbalul lor. Au luat gol și au continuat să joace cum o făceau înainte. După ce au egalat, mai puteau să ne dea două. Suntem departe de fotbalul de afară", a spus Becali la Digisport.

Marius Marin spune că israelienii "joacă la echipe mai bune decât noi"

"Este un rezultat muncit de echipă, având în vedere rezultatul de dincolo cred că nu s-a schimbat nimic, ne jucăm șansa, peste trei zile avem meci cu Kosovo. Facem apel la toți românii, avem nevoie de o calificare, vedem că România suferă. În seara asta am întâlnit o echipă foarte bună, din punctul meu de vedere, cu jucători care joacă la echipe mult mai bune decât jucăm noi. Ne-a criticat lumea că am făcut egal cu Kosovo, dar ați văzut că s-a încurcat și Elveția.

Cred că am jucat de multe ori mai bine ca în seara asta și am pierdut, dar prefer să muncesc și să mă târăsc prin noroi ca să duc echipa la European. Am avut o șansă foarte mare în seara asta, dar nu s-a schimbat nimic, trebuie să fim pregătiți. E un punct care ne dă moral, e muncit, am întâlnit o echipă foarte bună, jucători cu experiență bună, de calitate, s-a văzut că cei care joacă la echipele mari au făcut diferența.

Avem șanse, suntem pe locul doi, așteptăm publicul în număr cât mai mare. Atmosfera e foarte frumoasă, e prima dată când joc cu un public atât de numeros. E cea mai mare mândrie să auzi imnul cu atâția oameni, dar sperăm să îi facem fericiți în meciul cu Kosovo. Ne-am retras după acel gol pe care l-am marcat. Vor veni foarte încrezători având în vedere că au făcut egal cu Elveția în ultimul minut, ar trebui să îi scoatem din cărți cu o victorie. După părerea mea, Kosovo nu este peste Israel în acest moment”, a declarat Marius Marin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News