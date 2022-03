Horia Tecău a convocat-o pe Raluca Olaru în locul Simonei Halep

Căpitanul nejucător al echipei feminine de tenis a României, Horia Tecău, a anunțat că a convocat-o pe Raluca Olaru pentru Billie Jean King Cup, în locul Simonei Halep, pentru întâlnirea cu Polonia, din 15 și 16 aprilie.

Anunțul a fost făcut după ce Simona Halep s-a accidentat și a renunțat să mai participe la Miami Open și la Billie Jean King Cup, urmând să revină la sfârșitul lunii aprilie.

Echipa României pentru întâlnirea cu Polonia va fi formată din Gabriela Ruse, Irina Begu, Monica Niculescu și Raluca Olaru.

Confruntarea din Billie Jean King Cup dintre Polonia și România va avea loc pe 15 și 16 aprilie 2022, la Radomskie Centrum Sportu, din Radom, Polonia, echipa câștigătoare urmând să se califice la Turneul Final 2022, în cele mai bune 12 echipe din lume.

Echipa învinsă va juca un baraj de menținere în Grupa Mondială.

Horia Tecău va debuta cu această ocazie în postura de căpitan-nejucător al echipei României.

Polonia, condusă de căpitanul nejucător Dawid Celt, are în componență pentru meciul cu România pe Iga Swiatek (4 WTA), Magda Linette (62 WTA), Magdalena Frech (88 WTA), Alicja Rosolska (66 WTA, în clasamentul de dublu) şi Maja Chwalinska (257 WTA).

România a fost învinsă în ultimele două meciuri jucate în competiție, de Italia și de Rusia.

Amintim că Simona Halep trebuia să debuteze la WTA Miami contra Dariei Saville, dar românca a anunţat că se retrage din competiţie. „În timp ce mă antrenam la Miami, am simţit o durere ascuţită la piciorul stâng. Mă chinuia o problemă la coapsă din semifinala de la Indian Wells, dar speram să mă simt mai bine, însă RMN-ul făcut a arătat, din nefericire, o ruptură musculară”, a precizat Halep.



„Corpul meu are nevoie să se vindece şi astfel, voi lipsi de pe teren timp de trei săptămâni. Asta înseamnă că am avut de luat decizia foarte dificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston şi Fed Cup (fostul nume ale competiţiei Billie Jean King Cup). Deşi este o veste care dezamăgeşte, îmi păstrez încrederea din acesta debut de an bun şi sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul de zgură. Vă mulţumesc pentru susţinerea continuă”, a adăugat fostul lider mondial.

