Aplicația Holocare se lansează pe piață în județe din Moldova și Transilvania: medicamente găsite și rezervate mai ușor, cu o campanie de informare prin Poșta Română

Aplicația Holocare se lansează pe piață în opt județe din Moldova și în județele Sibiu, Brașov și Mureș, din Transilvania, oferind pacienților o modalitate mai simplă de a găsi și de a rezerva medicamentele prescrise. Extinderea la nivelul întregii țări este programată până la sfârșitul anului 2026. Campania de informare și promovare a aplicației va fi derulată prin Poșta Română.

Principalul beneficiu pentru pacienți este reducerea drumurilor din farmacie în farmacie în căutarea tratamentului. Holocare permite încărcarea sau selectarea rețetei medicale, identificarea farmaciilor participante din apropiere care au medicamentele disponibile și trimiterea unei solicitări de rezervare. După confirmarea farmaciei, pacientul poate merge să ridice medicamentele în intervalul de 24 de ore prevăzut de platformă.

Astfel, utilizatorii își pot organiza mai bine deplasarea la farmacie, economisind timp și evitând căutările repetate. Beneficiile pot fi deosebit de utile persoanelor care urmează tratamente de lungă durată, celor pentru care deplasarea este dificilă și familiilor care îi sprijină în procurarea medicamentelor. Plata medicamentelor se face direct la farmacie, la ridicare, fără plăți online în aplicație.

Potrivit materialelor de lansare, primele 300 de farmacii s-au înrolat deja în Holocare. Pentru farmaciile participante, platforma oferă posibilitatea de a gestiona solicitările de rezervare și de a actualiza disponibilitatea medicamentelor, facilitând legătura cu pacienții.

Campania desfășurată prin Poșta Română urmărește să aducă informațiile despre Holocare mai aproape de public și să încurajeze utilizarea unei soluții digitale care simplifică accesul la tratamentul prescris. Lansarea regională reprezintă prima etapă a extinderii naționale planificate pentru acest an.

Informațiile complete despre funcționarea aplicației, utilizarea acesteia și înscrierea farmaciilor sunt disponibile pe www.holocare.ro. Materialele campaniei includ un cod QR pentru accesarea aplicației.