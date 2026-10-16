Grup de prieteni, rătăcit în deșertul australian, după o greșeală enormă. Cum au supraviețuit: Aveam o rezervă limitată de mâncare și apă

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Mai mulți prieteni s-au rătăcit în deșertul australian, cu provizii minime la ei, după ce au ignorat ceea ce credeau că este un indicator rutier vechi.

Într-o vară, Brendan Cook, partenera sa Mel și doi prieteni, un cuplu, au decis să parcurgă faimoasa rută izolată Birdsville Track. Ruta din pustietate traversează o zonă aridă, cu doar câteva locuri unde se pot realimenta și cumpăra provizii pe parcurs și este posibil să călătorești zile întregi fără să întâlnești o altă mașină.

Au plănuit un weekend de drumeții și camping, admirând peisajele dramatice și observând cămile sălbatice, canguri și cacadu. Dar, în drum spre casă, au rămas blocați în zona acea sălbatică, cu puțină mâncare și apă și fără semnal la telefonul mobil.

"Experiența mi-a amintit cât de repede se pot schimba circumstanțele și cât de dependenți suntem cu toții de ceilalți. A fost pur și simplu o situație foarte dificilă", spune Brendan, potrivit metro.co.uk.

Au ignorat indicatorul de "Drum Închis"

Se aflau spre finalul călătoriei, la aproximativ șase ore de cel mai apropiat oraș, Roxby Downs, când au ieșit de pe drumul principal și au luat-o pe o cărare care ducea spre un pârâu.

Au ignorat indicatorul de "Drum Închis", presupunând că era vechi. În noaptea aceea, au decis să plece într-o misiune de "spotting lighting", căutând animale sălbatice folosind farurile mașinii. Atunci s-au blocat.

Când roțile au început să se învârtă în nămolul gros și lipicios, au abandonat mașina și s-au întors în tabără, plănuind să rezolve problema a doua zi de dimineață. Atunci, au descoperit că mașina se scufundase și mai mult.

"Cu cât mișcam mai mult mașina, cu atât ne scufundam mai mult"

"Noroiul de acolo era destul de tare la suprafață din cauza soarelui arzător. Dar, imediat, ce îl spărgeai la suprafață, nămolul de dedesubt era foarte gros și îngrozitor de salin, dezgustător, urât mirositor și lipicios. Cu cât mișcam mai mult mașina, cu atât ne scufundam mai mult", a declarat Brendan pentru podcastul BBC Stranded in the Outback: Stuck Fast in Mud.

Au petrecut întreaga zi la 45 de grade Celsius încercând să scoată mașina, fără succes. Acești erau plini de noroi, flămânzi și din ce în ce mai îngrijorați cu privire la rezerva lor de apă.

"Aveam o rezervă limitată de mâncare și apă"

"Eram destul de pregătiți pentru o călătorie izolată în pustietate, dar cu siguranță nu pentru a rămâne blocați pentru o perioadă lungă de timp. Aveam o rezervă limitată de mâncare și apă în vehicul.Încă de la început ne-am dat seama că trebuie să fim atenți la consum și să luăm anumite decizii având în vedere posibilitatea unei așteptări mult mai lungi", își amintește Brendan.

A doua zi, au încercat din nou să scoată mașina din nămol. În timp ce bărbații încercau să o facă, femeile au mers kilometri întregi până la un rezervor de apă, doar pentru a descoperi că era gol. Apoi au săpat o groapă pentru a colecta apa și au încercat să o fiarbă, dar nu a fost suficient pentru a-i ajuta să se hidrateze.

Între timp, noroiul uscat li s-a lipit de corp atât de tare când încât, când au încercat să-l curețe cu prosopul, s-a luat cu tot cu piele.

Cei patru deja rămăseseră fără apă curată. Singurele alimente pe care le mai aveau erau niște mere și batoane cu musli. Sperau că cineva va da alarma în momentul în care se va observa că nu au mai ajuns la serviciu.

Ce să nu faci dacă te-ai rătăcit în pustietate

În zonă, nu exista semnal la telefonul mobil, iar cum drumul principal se afla la 19 kilometri distanță, existau șanse mici să treacă vreo mașină. În a patra noapte, au decis să părăsească mașina, încălcând una dintre regulile fundamentale ale supraviețuirii în pustietate.

"Unul dintre cele mai importante lucruri, atunci când te afli în pustietate, este să nu-ți părăsești niciodată mașina. În cazul misiunilor de căutare, majoritatea oamenilor găsiți morți în pustietate nu sunt în apropierea mașinii lor", au mai povestit ei.

Dar nu au avut de ales. Matt și Mel au rămas lângă mașină, în timp ce Brendan și Mel, doi pasionați de drumeții, au așteptat să se facă seară pentru a porni pe jos spre drum.

"Fără dorința altora de a ajuta, rezultatul ar fi putut fi foarte diferit"

În dimineața următoare au văzut o mașină. Au fost extrem de bucuroși presupunând că șoferul va opri, însă s-au înșelat. Erau neîncrezători. Nu își dăduseră seama că alți călători s-ar putea teme de ei.

Câteva ore mai târziu, a sosit o altă mașină, condusă de un cuplu din Sydney. Disperați, Brendan și Mel au implorat să-i ia cu mașina, dar inițial cuplul a refuzat.

După negocieri, cuplul a fost de acord să-i ajute să-i găsească pe Matt și Mel la mașina blocată. Cei doi le-au dat sticle cu apă și i-au lăsat lângă drum. Câteva ore mai târziu, au auzit sunetul a două mașini apropiindu-se. Cuplul nu numai că îi găsiseră pe prietenii lor, dar îi ajutaseră și la remorcarea mașinii.

"Suntem incredibil de recunoscători acelui cuplu. Fără dorința altora de a se opri, de a ajuta, rezultatul ar fi putut fi foarte diferit", spune Brendan.