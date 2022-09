Granița Rusiei cu Georgia a fost luată cu asalt. Rușii fug din țară (Video)

Au apărut cozi uriașe de-a lungul graniței dintre Rusia și Georgia, în timp ce bărbații încearcă să părăsească țara pe fondul unei mobilizări militare pentru războiul din Ucraina. Președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri o mobilizare militară parțială, care ar putea strânge 300.000 de oameni pentru a servi în război. Kremlinul spune că rapoartele despre bărbații care fug din țară sunt exagerate, scrie BBC.

Dar la granița cu Georgia s-au format cozi de vehicule lungi de kilometri, inclusiv bărbați care încercau să scape de război. Un bărbat, care nu a vrut să fie numit, i-a spus jurnalistului Rayhan Demytrie de la BBC că și-a luat pașaportul și s-a îndreptat către graniță, fără să împacheteze altceva, imediat după anunțul președintelui Putin.

Unii martori au estimat că rândurile de mașini de la punctul de control Upper Lars au o lungime de aproximativ 5 km, în timp ce un alt grup a spus că a durat șapte ore pentru a trece granița. Imagini video de la fața locului îi arăta unii șoferi părăsind mașinile sau camioanele staționate și înaintând pe jos. Georgia este una dintre puținele țări vecine în care rușii pot intra fără a avea nevoie de o viză. Finlanda, care împarte o graniță de 1.300 km cu Rusia, necesită o viză pentru călătorie și a raportat, de asemenea, o creștere a traficului peste noapte, dar a spus că este la un nivel gestionabil.

Alte destinații accesibile cu avionul, precum Istanbul, Belgrad sau Dubai, au avut prețurile biletelor crescute vertiginos imediat după ce a fost anunțată convocarea militară, unele destinații fiind complet epuizate. Presa turcă a raportat o creștere semnificativă a vânzărilor de bilete dus către țara lor, în timp ce zborurile rămase către destinații fără viză pot costa mii de euro.

Convocarea a declanșat proteste în marile orașe rusești, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, ziua de marți soldându-se cu 1.300 de arestări. Ministerul Apărării al Regatului Unit a comentat chemarea la arme a lui Putin într-un briefing de presă miercuri dimineață și a remarcat că mobilizarea „este probabil să fie foarte nepopulară în rândul unor părți ale populației ruse”.

"Putin acceptă un risc politic considerabil în speranța de a genera o putere de luptă atât de necesară. Mișcarea este, de fapt, o recunoaștere că Rusia și-a epuizat rezerva de voluntari dispuși să lupte în Ucraina", se arată în comunicatul britanicilor.

