Glucksmann, victorie zdrobitoare în alegerile primare din Franța, dar are nevoie de mai mulți aliați pentru a câștiga președinția

Raphaël Glucksmann; Sursa foto: Agerpres

Victoria lui Raphaël Glucksmann în alegerile primare ale stângii de centru din Franța i-ar putea aduce sprijinul Partidului Socialist, însă candidatul proeuropean are nevoie de susținere mai largă pentru a ajunge la Palatul Elysée.

Sondajele îl plasează pe Glucksmann în urma lui Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon și Édouard Philippe, principalii candidați pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Le Pen și Mélenchon propun schimbări radicale în relația Franței cu Bruxelles-ul, în timp ce Philippe se concentrează pe problemele interne, potrivit POLITICO.

Pentru a câștiga președinția, Raphaël Glucksmann trebuie să atragă alegători indeciși de stânga, tentați de Mélenchon, și alegători de centru, împărțiți între Édouard Philippe și Gabriel Attal.

„Mai este mult până la stabilirea listei finale de candidați, iar peisajul politic este departe de a fi bătut în cuie”, a declarat eurodeputatul socialist Christophe Clergeau, care l-a susținut pe Olivier Faure, rivalul lui Glucksmann în alegerile primare ale stângii de centru.

„Depinde de Glucksmann să dea un nou impuls campaniei, să unească familia socialistă și să ajungă la toți alegătorii de stânga pentru a demonstra că poate fi vocea taberei noastre”, a mai spus el.

Glucksmann mizează pe unitatea stângii, dar exclude o alianță cu Mélenchon

Glucksmann și aliații săi văd victoria clară din alegerile primare, cu peste 66% din voturi, drept un semn pozitiv pentru viitorul său politic.

„Toți cetățenii de stânga care au venit, au votat și s-au implicat mi-au dat o speranță uriașă”, a spus Glucksmann în discursul său.

„Rezultatul este incontestabil: în această seară, eu sunt candidatul stângii democratice”, a mai spus el.

Aurore Lalucq, colegă cu Glucksmann în grupul S&D și copreședintă a partidului Place Publique, a declarat că rezultatul „nu este departe de a fi o victorie zdrobitoare”.

„Nu există nicio îndoială că programul său politic se bucură de o susținere largă, iar acest lucru ne oferă forța de a-i mobiliza și pe alții alături de noi”, a spus ea. „Capacitatea de a uni vine din forță.”

Glucksmann se confruntă cu o concurență puternică din partea lui Mélenchon și a partidului său, „Franța Nesupusă” (La France Insoumise), în lupta pentru voturile alegătorilor de stânga.

Glucksmann exclude o colaborare cu partidul lui Mélenchon, pe care îl acuză de antisemitism, de sprijin insuficient pentru Ucraina și de apropiere excesivă de China. Ambii lideri încearcă să obțină susținerea Verzilor francezi, al căror candidat are rezultate slabe în sondaje.

François Hollande, o nouă candidatură la președinție?

Marine Tondelier îl critică pe Glucksmann pentru refuzul colaborării cu partidul lui Mélenchon și al participării la alegeri primare comune. În interiorul Verzilor, opiniile se împart între susținătorii celor doi lideri, iar Glucksmann încearcă să formeze noi alianțe cu membrii formațiunii.

François Hollande, fostul președinte socialist al Franței, lasă să se înțeleagă că ar putea candida din nou la președinție, după ce a evitat alegerile primare ale partidului. El l-a felicitat telefonic pe Glucksmann pentru victorie, dar nu a făcut declarații publice cu privire la rezultatele scrutinului.

„Îl cunosc pe François Hollande de multă vreme... Îl cred pe cuvânt când spune că a așteptat să vadă cum vor evolua lucrurile la sfârșitul anului și că, dacă actualul candidat al partidului, desemnat în urma alegerilor primare, va beneficia de un sprijin puternic, nu va încerca să-i slăbească poziția”, a declarat Loïg Chesnais-Girard, președintele regiunii Bretania, care l-a susținut pe Glucksmann în alegerile primare.

„În acest moment, prioritatea este să consolidăm acest sprijin. Apoi vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus Chesnais-Girard.

Popularitatea lui Emmanuel Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2017, în timp ce Jordan Bardella și Marine Le Pen rămân în fruntea preferințelor francezilor, urmați de Édouard Philippe, Sarah Knafo și François Hollande.