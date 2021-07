Costumele gimnastelor germane, un gest de frondă. „Este vorba despre ceea ce ne face să ne simțim confortabil”

Echipa feminină de gimnastică a Germaniei a lăsat acasă costumele clasice, cu chilot tip bikini și a optat pentru salopete care să le acopere întreg corpul și să le ofere mai multă libertate de mișcare la competițiile olimpice de la Tokyo. Noile costume sunt materializarea poziției luate de Federația Germană de Gimnastică în privința sexualizării sportului, scrie CNN.

Nu este prima dată când costumele au fost purtate de gimnastele germane. La europenele din Basel, Elveția, gimnastele germane au purtat salopete care le acoperă complet. Acestea au optat pentru aceeași vestimentație la calificările pentru Olimpiadă. Aceste costume acoperă picioarele, fiind în contrast cu cele purtate de gimnastele altor țări.

„Este vorba despre ceea ce ne face să ne simțim confortabil. Am vrut să arătăm că orice femeie, oricine, poate decide ceea ce dorește să poarte”, a spus gimnasta Elisabeth Seitz.

Același tip de costumații au fost purtate de sportive și la antrenamentele pentru podium de joi, 22 iulie, de la Centrul de Gimnastică Ariake.

Primii pași în gimnastică

Andreea Răducan a vorbit în exclusivitate despre primii săi pași în gimnastică.

"Poate că atunci când eu am început să practic gimnastica, în 1987, la vârsta de 4 ani, accesul la informaţii nu era ca astăzi. Tatăl meu, care era pasionat de sport şi care a jucat fotbal, a considerat că un mod frumos de a ne educa este prin sport. Aşa că, în micuţul oraş Bârlad, acolo unde m-am născut şi unde am şi început să practic gimnastica, s-a gândit tata cam ce oportunităţi aş avea, fără să ştie, probabil, nici el prea multe despre Jocurile Olimpice, însă am început jucându-mă şi, ulterior, cu acest vis pe care mi-am dorit să îl împlinesc, de a participa măcar la Jocurile Olimpice.

Am început sportul cu informaţii despre Nadia din cartea scrisă de Ioan Chirilă, din care tata îmi citea când eram copil şi cred că acesta a fost un fel de ghid spre a afla şi a descoperi ce înseamnă gimnastică. Apoi am început să urmăresc competiţiile sportivelor care participau la Jocurile Olimpice şi îmi aduc aminte de 1992, Barcelona, cu Lavinia Miloșevici care obţinea nota de 10. Atunci, deja eram la o vârstă la care puteam să înţeleg mult mai bine lucrurile. Apoi, Atlanta - 1996 . Mă gândeam: "Oare ce au aceste fete în plus decât am eu, până la urmă? Și eu sunt o sportivă muncitoare, antrenorii spun că am şi eu ceva talent. Poate voi reuşi şi eu să ajung o campioană", a spus Andreea Răducan, în emisiunea Deferiți mass-media de la DCNews TV.