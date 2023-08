Ghid pentru bucureștenii din diaspora care se reîntorc în țară: Ce conține. Mădălina Niculescu (PMB): Un sprijin pentru cei care nu ştiu de unde să înceapă să își rezolve diferitele situaţii

"Pot să vă spun că, împreună cu colegii mei, în ceea ce priveşte cunoaşterea drepturilor de către românii care decid să revină în ţară, Biroul Politici şi Strategii pentru Diaspora a elaborat "Ghidul bucureştenilor întorşi din diaspora". Acest ghid este publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, la secţiunea Interes Public, la rubrica Informaţii pentru diaspora.

Cuprinde informaţii necesare pentru bucureştenii care aleg să se reîntoarcă şi îşi doresc să îşi obţină sau să își reînnoiască actele de identitate sau de călătorie, care doresc să îşi continuate, să îşi echivaleze studiile făcute în străinătate. Sunt informaţii despre drepturile la pensie, asigurări medicale, asistență, beneficii sociale acordate de stat. Am luat informațiile care nu se regăsesc în mod compact şi le-am adunat într-un ghid şi l-am postat pe site-ul Primăriei, pentru a fi un sprijin pentru cei care aleg să se reîntoarcă şi nu ştiu de unde să înceapă să își rezolve diferitele situaţii pe care le au de rezolvat, după ce au stat o perioadă îndelungată plecaţi.

Pentru cei care aleg să plece la muncă în străinătate şi care îşi lasă copiii acasă în îngrijirea altei persoane, tot la Informaţii pentru diaspora, am publicat un îndrumar pentru aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Din contactul nostru cu mediul asociativ din diaspora, am întâlnit un segment - mare parte din București - al studenților care pleacă la studii în străinătate. Am avut un proiect desfăşurat cu Liga Studenţilor Români din Străinătate pentru care am organizat webinarii în limba română, la care au participat aproximativ 30 de studenţi înscrişi la diferite universităţi din străinătate", a spus Mădălina Niculescu, în cadrul dezbaterii despre migrație - "Cum acționează autoritățile locale pentru readucerea românilor acasă?" -, organizată de DC Media Group.

Lideri locali și români din diaspora la aceeași masă

Această inițiativă a adunat laolaltă lideri locali, reprezentanți ai administrației publice și reprezentanți ai românilor din diaspora pentru a discuta și explora strategii eficiente pentru a aduce înapoi românii din străinătate. Participanții au abordat subiecte precum facilitarea reintegrării, dezvoltarea mediului de afaceri local și crearea de condiții propice pentru revenirea în țară.

Dezbaterea a fost o platformă deschisă de dialog și schimb de idei între autoritățile locale și diaspora românească. Oportunitatea de a asculta direct de la cei implicați în procesele de decizie și implementare a măsurilor de atragere a românilor acasă este un pas semnificativ către găsirea soluțiilor adecvate.

Dezbaterea a fost moderată de Bogdan Bolojan, redactor-șef al site-ului ȘtiriDiaspora, cel mai important portal de știri pentru românii din diaspora.

