Gest emoționant: O refugiată din Ucraina și-a cărat câinele bătrân în spate 17 kilometri: "El a trăit cu noi toate momentele fericite şi triste"

Alisa a fost nevoită să fugă din Ucraina și a ajuns în Polonia. Însă, până acolo, și-a cărat în spate și câinele, Pulya, un ciobănesc german de 12 ani şi jumătate, peste 17 kilometri.

”Sunt programator de computere şi lucrez pentru o companie germană. M-au ajutat să părăsesc Ucraina pentru a ajunge în Polonia. Am plecat de la Kiev cu un Peugeot 307. Eram 9: eu, mama mea, sora mea, cei doi soţi ai noştri, patru copii şi doi câini mari, inclusiv un ciobănesc german în vârstă. Era imposibil să te deplasezi în interiorul maşinii. Am condus timp de 16 ore, până într-un sat la aproximativ 140 km de Kiev” a povestit femeia pentru The Guardian, potrivit antena3.ro.

"Câinele meu a trăit cu noi toate momentele fericite şi triste"

Până la graniţa cu Polonia mai erau 17 km și au decis să plece pe jos. ”Am plecat la 4 dimineaţa. Erau minus şapte grade. A fost o călătorie dificilă, între munţi şi râuri. Copiii mei plângeau de frig. Voiam şi eu să plâng, dar nu puteam să renunţ... A fost ideea mea să mergem spre graniţă. Am oprit câteva maşini şi am cerut ajutor, dar toţi m-au refuzat. Într-adevăr, ne-au sfătuit să lăsăm câinii. Dar ei fac parte din familia noastră. Câinele meu a trăit cu noi toate momentele fericite şi triste. Câinele mamei mele este tot ce i-a mai rămas din viaţa ei anterioară”, a mai spus Alisa.

Femeia a decis să ia câinele pe umeri, aşa cum îl văzuse pe soţul său că proceda. Au reușit să ajungă la graniţă, unde au fost primiţi la adăpost, în corturi.

Animalele refugiaților au primit îngrijiri de la veterinarii clujeni

Persoane refugiate din Ucraina și aflate în tranzit în Cluj-Napoca au primit sprijin din partea USAMV Cluj și pentru animalele lor de companie, scrie cluju.ro . Astfel, o echipă medicală de la Clinica de Urgenţă, FMV Cluj-Napoca, coordonată de dr. Andrei Răzvan Codea, s-a ocupat de investigațiile de specialitate.

”Pisicile și cățeii care au venit la noi au avut parte de investigații paraclinice (analize de sânge), chiar și un consult cardiologic la un cățel cu probleme cardiace. La prezentare, animalele erau conștiente, normoterme, eupnemice, moderat deshidratate, dar și agitate, speriate.

Animalele au primit pașaport

Le-am asigurat mâncare mai departe, pentru pentru pensiunea unde erau cazate, dar și litiere cu nisip, castroane și toate cele necesare. Ulterior, animalele au fost programate pentru vaccinare antirabică, deparazitare internă și microcipare.

Toate animalele au primit pașaport și instrucțiuni privind formalitățile de călătorie mai departe, în Europa”, a precizat coordonatorul Clinicii de Urgență.

Mulțumiri întregii echipe medicale, dar și Clinicilor veterinare private care au sprijinit cu entuziasm acțiunile de vaccinare, deparazitare și eliberarea de pașapoarte pentru toate animalele”, se arată într-o informare transmisă de USAMV Cluj.

