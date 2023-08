Simion spune că trăiește cu 15000 de lei/lună. Stă cu chirie și are o mașină din 2006. Ce s-a întâmplat cu darul de nuntă de 400.000 de euro

În declaraţia de avere a lui George Simion apare un credit de peste 210.000 lei pe numele soţiei acestuia, deşi ea nu are, în acest moment, un loc de muncă. "L-a luat în 2021, când încă lucra. Abia şi-a luat examenul de titularizare. Soţia mea şi-a cumpărat acest apartament înainte să se căsătorească cu mine. Am zis că e mai bine pentru ea aşa, să fie ferită de orice. Nu am garantat pentru această proprietate. E ea, împreună cu fratele şi părinţii din Slobozia, au vrut să aibă un apartament în Bucureşti, al familiei", a declarat George Simion la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă acum locuieşte în casa soţiei, Simion a spus că "eu stau cu chirie. Respectivul apartament va fi luat de părinţii soţiei, ca să nu mai fie controverse, să mai apară prin declaraţiile de avere. Părinţii soţiei plătesc creditul în continuare. Au o rată care a crescut de la 800 lei la 1200 lei. Nu sunt pensionari, muncesc în continuare. Tatăl ei are o firmă de construcţii, iar mama ei lucrează în domeniul textilelor".

Legat de darul strâns la nuntă, 400.000 euro, George Simion spune că dacă vine Fiscul să ceară detalii, atunci îl va chema pe Gigi Becali "să spună că brânza a fost 20.000 euro. Au mai fost 10.000 euro spectacolul pirotehnic, 15.000 euro apa şi berea, etc, etc. Cash am numărat undeva la 17.000 euro după nuntă".

George Simion cheltuie 3000 de lei pe lună cu chiria şi întreţinerea

"Cu 15.000 lei trăim pe lună eu şi soţia. Chiria este de 3000 lei, cu tot cu cheltuieli de întreţinere. Stau pe strada Traian, lângă Foişorul de Foc. Închiriez de la un privat, 425 euro pe lună e chiria. E o cameră şi un living", a mai declarat George Simion.

De menţionat este că toate cheltuielile pentru chiria lui George Simion sunt decontate de stat, dar liderul AUR spune că şi acest decont intră în suma de 15.000 lei din care el şi soţia sa trăiesc lunar.

În declaraţia de avere depusă pe 14.06.2023, George Simion spune că a încasat suma de 141148 RON, din Indemnizațiile în urma desfășurării activității unei funcții de demnitate publică. De asemenea, liderul AUR ar avea o maşină, marca Ford Fiesta, din 2006.

