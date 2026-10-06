George Simion: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat marțea viitoare în Parlament

George Simion / Agerpres

Din articol Ce a spus Nicușor Dan de raportul privind anularea alegerilor

Liderul AUR George Simion a anuțat că săptămâna viitoare, în Parlamentul României, va fi prezentat, de către Comisia de abuzuri din Camera Deputaților, raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

George Simion, președintele AUR, a fost invitat marți seara la emisiunea Dezacorduri de Pace, la TVR1, moderată de jurnalista Dana Chera. Liderul AUR a precizat că săptămâna viitoare va fi prezentat, în Parlamentul României, raportul privind anularea alegerilor. Nu, nu este același raport promis de Nicușor Dan. Este un alt raport întocmit de Comisia de abuzuri a Camerei Deputaților.

„Haideți să vă dau o știre!“, a spus George Simion în momentul în care Dana Chera a ridicat problema raportului privind anularea alegerilor pe care Nicușor Dan a promis că-l va prezenta.

„Raportul privind anularea alegerilor o să fie lansat marțea viitoare în Parlamentul României“, a punctat George Simion.

Întrebat de unde are informația, George Simion a precizat că la raport „au lucrat niște oameni, nu numai imaginația lui Nicușor Dan“.

Atenție! Nu este însă același raport pe care președintele a promis că îl va pune la dispoziția cetățenilor, ci un raport realizat de Comisia de abuzuri din Camera Deputaților, condusă de Laura Gherasim.

„La raport au lucrat colegii mei de la Comisia de abuzuri, doamna Laura Gherasim. Nicușor Dan nu o să prezinte niciodată un raport. Alegerile s-au anulat pentru că nu a câștigat persoana care trebuia, ci a câștigat Călin Georgescu.

Raportul privind anularea alegerilor va fi lansat de Comisia de abuzuri. Marțea viitoare va fi lansat“, a punctat George Simion.

După ce jurnalista Dana Chera a insistat că așteaptă raportul președintelui, liderul AUR a spus că acesta „nu există“.

Ce a spus Nicușor Dan de raportul privind anularea alegerilor

Ultima dată când a vorbit despre raportul privind anularea alegerilor, președintele Nicușor Dan se afla în SUA la Adunarea Generală a ONU. Într-un interviu oferit jurnalistei Ana Maria Alessandra Păcuraru de la Realitatea Plus, el a precizat că raportul nu va fi strict despre anularea alegerilor din România, ci va fi un raport mai amplu care va acoperi toată influența rusă în Europa.

„În primul rând, alegerile au fost anulate pentru că un candidat a încălcat regula de finanțare obligatorie pentru toți candidații și în felul ăsta și-a dat un avantaj în competiția electorală.

În al doilea rând, în urmă cu un an ieșit un document, prezentat de procurorul general, în care au fost date niște dovezi de influență rusă pe media din România.

În al treilea rând, nu vorbim de un fenomen izolat, ci o parte dintr-un fenomen global care nu vizează numai România, ci toată Europa. O să vedeți un raport pe tot acest fenomen global“, precizat Nicușor Dan acum două săptămâni.