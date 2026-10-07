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George Simion explică în Politico de ce vrea suspendarea lui Nicușor Dan: „Lumea nu-l cunoaște așa cum îl cunosc eu“

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
George Simion
George Simion / Foto: Agerpres

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a declarat pentru Politico că președintele Nicușor Dan se va confrunta cu o suspendare dacă va continua să refuze organizarea unor alegeri anticipate care să pună capăt crizei politice prin care trece România de mai multe luni.

Nicușor Dan se confruntă cu solicitări atât din partea adversarilor politici, cât și a foștilor aliați, de a convoca alegeri anticipate în România, primele din istoria modernă a țării, în timp ce ultima sa nominalizare de premier, Luca Niculescu, e în căutare de sprijin în Parlamentul României, scrie Politico.

Chiar dacă până de curând doar AUR solicita organizarea de alegeri anticipate, după consultările dinaintea desemnării lui Luca Niculescu, USR, prin vocea președintelui Dominic Fritz, a transmis că anticipatele sunt „soluția cea mai sinceră“ pentru această criză politică.

După trei eșecuri în desemnarea premierului, partidele politice analizează acum dacă să îl susțină pe cel mai recent personaj dorit în funcția de prim-ministru, Luca Niculescu, care trebuie să obțină un vot de încredere în Parlament în următoarele nouă zile pentru a fi confirmat în funcție.

George Simion, pentru Politico: „Lumea nu-l cunoaște pe Nicușor Dan așa cum îl cunosc eu“

Într-un interviu acordat Politico, George Simion a avertizat că niciun guvern stabil nu se poate forma fără alegeri și l-a acuzat pe președinte că face o „blocadă” împotriva democrației, deoarece „se teme că vom ajunge la putere”.

„Toată lumea spune: «Bine, dacă nu trece (n.r. Luca Niculescu), vom merge la alegeri anticipate», dar nu-l cunosc pe Nicușor Dan așa cum îl cunosc eu”, a spus Simion.

Președintele este „foarte încăpățânat” și ar putea sfida apelurile la alegeri chiar dacă toate partidele le doresc, a spus el.

„În acest caz, vom avea numărul de semnături și voturi pentru a-l suspenda, dacă nu chiar a-l demite”, a spus liderul AUR.

Președintele Nicușor Dan a refuzat să ia în considerare cooptarea AUR într-un guvern, acest lucru fiind reiterat și în ultimele sale declarații pe această temă, în Cehia. Potrivit Politico, președintele consideră politica rivalului său o amenințare la adresa direcției pro-occidentale și pro-europene a României. 

De asemenea, fostul premier desemnat, Siegfried Mureșan, care a obținut numai 182 de voturi „pentru” în Parlamentul României săptămâna trecută. El a avertizat că țara plătește deja un preț economic, deciziile de investiții fiind amânate.

„Amânarea alegerilor anticipate și menținerea în această situație de impas ar avea, la un moment dat, și consecințe negative din punct de vedere economic”, a spus el.

România, „o nouă Grecie”?

Leul românesc s-a depreciat în raport cu euro în lunile scurse de la declanșarea crizei. La începutul lunii octombrie,  cursul a explodat la 5,3447 lei pentru un euro. George Simion a declarat că i-a îndemnat pe investitorii internaționali să dea dovadă de răbdare și a încercat să-i asigure că AUR ar adopta o conduită fiscală responsabilă dacă ar ajunge la guvernare.

„Nimeni nu-și dorește o nouă Grecie. Vom face tot ce este necesar pentru a ne respecta angajamentele față de partenerii internaționali și pentru ca aceștia să-și recupereze creanțele”, a declarat el.

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Comentarii (8)

ma-ta ( cu cratima )   •   08 Octombrie 2026   •   12:48

Este trist sa auzi de la Simion adevaruri.
Dar si ceasul stricat are dreptate de doua ori pe zi.
Asa cum AUR nu ar trebui sa existe, nici Nicusor Dan nu ar trebui sa fie presedinte.
Aici se vad minusurile oricarei democratii, cand electoratul alege aiurea fara nici o responsibilitate.
Votantii sunt de proasta calitate, iar rezultatul se vede.
Cu totii merita ceea ce tolereaza, ceea ce voteaza, asa se intampla cand votezi sentimental si nu obiectiv la rece.

nostradamus   •   08 Octombrie 2026   •   08:14

Ultima desemnare de premier este un act intelept.Partidele sunt f invrajbite si daca ar fi desemnat premier de la un partid toate celelalte l/ar fi respins. Un tehnocrat competent si lipsit de ranchiuna politica era singura varianta cu sanse. Cat priveste ura lui Simeon a clocotit si impotriva lui Iohanis si o sa mai explodeze si impotriva oricarui om politic care i se pare lui ca-i sta in cale. ASTA POATE ! De la el sa nu asteptati nici decenta nici urma de competenta sau respect fata de lege.Va amintiti cand urla ca jupoaie pe toti judecatorii CCR?

Nae Catavencu   •   07 Octombrie 2026   •   21:49

INTREBARE:
Excelentei sale Domnului Academician Prof. Doctor Simion Presedinte al celui mai mare partid din Romania AUR.
Azi Tarul Federatiei Rusiei isi sarbatoreste ziua de nastere 74 de ani.
I-ati trimes o felicitare si o suma de incurajare si recunoastere ?
Ar fi pacat daca timpul nu va permis sa va dovediti atasamentul Dvs.
Cu stima.

Terente   •   07 Octombrie 2026   •   19:24

Bă, Simion, hai sictir, bă !

Anton   •   07 Octombrie 2026   •   18:28

Simioane ce te califica pe tine un bun cunoscator si un critic drept? Nimic, tu te/ai remarcat ca un scandalagiu care te invartesti si te sprijini pe greselile altora ras sa faci ceva bun sau folositor NU AI ARATAT CA AI FI IN STARE.

X   •   07 Octombrie 2026   •   18:24

A ajuns Simion sa facă judecăți de valoare !
Rău am mai ajuns !

elena   •   07 Octombrie 2026   •   18:21

Simioane tu termina si suspendă-l pe Iohannis pe care-l cunosteai foarte bine si merita să fie suspendat ca sa-i iei tu locul.

Petre   •   07 Octombrie 2026   •   17:56

Pentru a fi o noua Grecie avem nevoie de fmi. Daca aruncam bani din nou nesabuit va veni fmi. Totusi putem mari prudent pensiile. Chiar este necesar!

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