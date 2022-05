Gabriela Ruse, după eliminarea de la Roland Garros: E o chinuială să joc tenis acum...

Totul din cauza problemelor de sănătate din ultima perioadă, anunţă sportiva.

"Am scăpat de problemele cu inima dar este o chinuială să joc tenis acum. Sigur a fost un moment pe care n-aș fi vrut să se întâmple dar nu cred că meciul a stat acolo. Eu cred că mai am mult de recuperat pentru că nu mai joc cu adversare de Top 20, joc cu adversare de Top 50 iar aici se face diferența la câteva mingi și trebuie să îmi revin ușor, ușor și să mă bucur din nou pe teren pentru că momentan, e o chinuială”, a declarat Ruse pentru ProSport.

"Se pare că nu mi-am revenit"

„Au fost multe greșeli cu reverul pentru că în primul rând spatele m-a făcut să îmi schimb un pic dinamica reverului, a mișcării și îmi trebuie încă puțin timp să mă reacomodez cu faptul că nu mă mai doare spatele. Au fost câteva săptâmâni în care efectiv nu am putut să mă mișc, spatele mi-a fost blocat. După cum ați văzut, la Roma, nu am putut să joc în ultimul tur de calificări

Am încercat să stau cât mai mult pe teren, n-am reușit însă. Mi-a scăpat meciul de sub control mai ales în setul al doilea. N-am izbutit să stau lângă ea cu scorul. Sunt dezamagită, sunt tristă pentru acest meci mai ales că era Roland Garros-ul. Am avut destul de multe așteptări înainte să mă îmbolnăvesc.

Având în vedere că aceste probleme de sănătate au venit într-un moment în care eu eram în formă și jucam bine, m-au ținut departe de tenis câteva săptămâni bune și, se pare că nu mi-am revenit. Mai îmi trebuie ceva timp. Sunt bine fizic acum doar ca nu am luat cele mai bune decizii” și-a asumat Gabriela responsabilitatea pentru gestionarea situației medicale conexată la tenis în ultimele două luni” a mai punctat Gabriela Ruse.

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (52 WTA) a fost învinsă, duminică, 22 mai, în primul tur de la Roland Garros, de belgiana Elise Mertens (33 WTA). Tot duminică, Sorana Cîrstea a reușit să se califice în faza următoare. Alte cinci jucătoare românce vor debuta în zilele de luni și marți.

Elise Mertens a avut nevoie de o oră și 17 minute pentru a se impune în fața Gabrielei Ruse cu 6-3, 6-1. În ciuda aparențelor, meciul nu a fost unul facil pentru belgiancă, ea cedându-și serviciul de două ori în primul set, care a durat 45 de minute.

