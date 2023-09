Gabriela Firea, nou dosar la Parchetul General. Anunțul Laurei Duță despre procesul deschis de un tată îndurerat din Israel. Replica fostului ministru

”Acest domn este un tată disperat după ce nu și-a mai văzut copilul din 2022. A locuit în Israel, împreună cu familia sa, iar, în urma divorțului, copilul a fost instituționalizat chiar acolo, în Israel. Revenind în România, având domiciliul în Voluntari, a apelat și la Florentin Pandele, a avut anumite discuții, dar ce este important, ne spune domnia sa, a mers către instituțiile statului, fiind îndrumat către Ministerul Familiei, condus atunci de Gabriela Firea, dar și către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, aflat în subordinea Ministerului. A depus foarte multe documente și a dorit să fie ajutat pentru a fi împreună cu copilul său, având în vedere că acest minister a intervenit și pentru alte familii, în cazuri similare. Spune domnia sa că s-a stopat absolut totul la un moment dat, nu a mai primit niciun răspuns, drept urmare, la începutul lunii, s-a făcut o plângere generală amplă către Parchetul General, în care aduce mai multe acuzații Gabrielei Firea, dar și reprezentanților celorlalți instituții. Acesta spune că aduce foarte multe probe, a depus 88 de înscrisuri, dar a indicat și mai mulți martori care să fie audiați în faza de urmărire penală și, de asemenea, susținea acesta că poate aduce și foto-video, dar și alte dovezi” a spus jurnalista Laura Duță.

Replica Gabrielei Firea

România TV anunță că are o reacție a Gabrielei Firea în acest sens, care a precizat că în mandatul pe care l-a avut, de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, s-a implicat atât cât i-a permis legea în toate cazurile din diaspora în care erau implicați copii români: ”Există documente oficiale la minister și la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului. Nu sunt vorbe în vânt”. Acesta ar mai fi precizat că sesizarea în acest caz a venit către Minister în februarie 2022 și de atunci s-au făcut toate demersurile legale în România și pe lângă instituțiile statului Israel, comunicarea făcându-se prin MAE. Fostul ministru afirmă că s-a implicat direct în acest caz și că i-a scris de două ori ministrului omolog din Israel, cerând ca acest băiat să poată fi vizitat de reprezentanții Ambasadei României, să-i poată fi verificată starea fizică și emoțională. Ar fi cerut chiar ca tatăl să-și poate vizita copilul. ”Nu există precedent pentru un asemenea gest și am fost primul ministru din Guvernul României care am trimis o scrisoare către omologul din Israel pentru a cere sprijin în cazul unui copil, dar răspunsul din Israel a fost că doar instanța de judecată poate lua decizii, cu acordul ambilor părinți” concluzionează răspunsul citat la postul de televiziune.

