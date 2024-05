Cine este suspectul care l-a atacat pe actorul Steve Buscemi în Manhattan, New York / Foto

Conform site-ului revistei People, starul american a fost 'agresat în centrul Manhattanului', a spus agentul său de presă, care a precizat faptul că actorul este 'o altă victimă a unui act de violenţă gratuită în oraş'.

În prezent, Steve Buscemi, în vârstă de 66 de ani şi originar din New York, este bine, a adăugat agentul său de presă. Acesta a menționat că, deşi starul 'apreciază urările de bine ale tuturor', este 'incredibil de trist pentru toţi cei cărora li s-au întâmplat astfel de lucruri în timp ce se plimbau pe străzile din New York'.

Foto cu suspectul care l-a atacat pe Steve Buscemi

This piece of crap attacked Steve Buscemi today. Completely unprovoked and random. New York City is no longer safe. pic.twitter.com/DN8zz131Zn