Filmul lui Tom Cruise, "Digger", se anunță a fi unul dintre cele mai mari eșecuri de la Hollywood

Tom Cruise / FOTO: Agerpres

Analiștii de la Hollywood au declarat că cel mai recent film al lui Tom Cruise, „Digger”, va pierde aproximativ 245 de milioane de dolari, după ce filmul a continuat să aibă încasări slabe la box office.

Vânzările de bilete pentru comedia satirică neagră, în care Tom Cruise joacă rolul magnatului petrolier Digger Rockwell, au scăzut cu aproximativ 60% în al doilea weekend de difuzare a filmului în cinematografe, scrie BBC.

Astfel încasările totale de până acum ale filmului Digger au ajuns la aproximativ 35 de milioane de dolari la nivel global. Se estimează că producția și comercializarea filmului au costat studioul Warner Bros aproximativ 280 de milioane de dolari.

Posibil unul dintre cele mai mari eșecuri cinematografice

Încasările filmului în raport cu bugetul său arată că ar putea deveni unul dintre cele mai mari eșecuri cinematografice din istoria Hollywood-ului.

Asta l-ar plasa pe Digger în aceeași categorie cu alte filme care au pierdut peste 100 de milioane de dolari, inclusiv Cutthroat Island din 1995, The Adventures of Pluto Nash din 2002, Sahara din 2005 și John Carter din 2012. Alte filme despre care se estimează că au pierdut sume de nouă cifre includ Mars Needs Moms (2011), Amsterdam (2022), The 13th Warrior (1999), The Marvels (2023) și Speed ​​Racer (2008).

Performanța lui Digger contrastează puternic cu succesul francizelor majore în care a jucat Tom Cruise în ultimii ani, cum ar fi noile episoade Top Gun și Misiune Imposibilă.

Digger, recenzii slabe din partea criticilor

Potrivit Variety, se așteaptă ca filmul Digger să încheie seria de încasări la box office cu aproximativ 50 de milioane de dolari la nivel mondial.

Filmul lui Tom Cruise ar avea nevoie de aproximativ 350 de milioane de dolari pentru a-și atinge pragul de rentabilitate, având în vedere bugetul, costurile de marketing, partea din vânzările de bilete care merge către cinematografe și probabilele cheltuieli pentru o campanie de premiere.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Warner Bros a redus ușor cifra, declarând pentru Variety că pragul de rentabilitate al filmului a fost de 300 de milioane de dolari.

Digger a fost ultima lansare independentă a studioului înainte de recenta preluare de către Paramount. Filmul este regizat de Alejandro G. Iñárritu, cunoscut mai ales pentru filme precum Birdman, Babel și The Revenant.

Digger a primit recenzii în general slabe din partea criticilor, ceea ce a determinat Warner Bros să lanseze o nouă campanie de marketing prin care îndeamnă publicul să "decidă singur”.

Alte filme slabe

Filmul lui Aaron Sorkin, "The Social Reckoning", cu Mikey Madison și Jeremy Allen White în rolurile principale, a avut și el rezultate slabe. Între timp, noua continuare a filmului de succes premiat cu Oscar, "The Social Network", a avut și ea dificultăți la box office în weekendul de premieră.

Filmul "The Social Reckoning" a încasat 5,5 milioane de dolari în SUA, semnificativ mai puțin decât cele 22 de milioane de dolari pe care predecesorul său le-a încasat în weekendul de deschidere din 2010.

La nivel global, cel mai recent film al lui Aaron Sorkin, cu Mikey Madison, Jeremy Strong și Jeremy Allen White în rolurile principale, a încasat aproximativ 9 milioane de dolari/Filmul spune povestea adevărată a unei inginere de la Facebook, Frances Haugan, care a divulgat documente interne unui reporter după ce și-a exprimat îngrijorarea cu privire la unele dintre practicile companiei.

Filmul "The Social Reckoning" a fost depășit în topul box office-ului american de filmul horror "Other Mommy", thrillerul psihologic "Verity”, adaptarea jocului video "Resident Evil" și thrillerul despre natură "Heart of the Beast" al lui Brad Pitt.