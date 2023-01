Dintre variantele prezentate de redacția noastră, cititorii au ales următorul clasament:

1. Top Gun: Maverick 28,6%;

2. Avatar: The Way of Water 20,5%;

3. Doctor Strange in the Multiverse of Madness 18,8%;

4. Ticket to Paradise 14,6%;

5. Jurassic World: Dominion 5,5%;

6. The Batman 3,4%;

7. Black Adam 2,4%;

8. Mrs. Harris Goes to Paris 2,4%;

9. See How They Run 1,9%;

10. Smile 1,8%.

