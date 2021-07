„Fii drulău!“, noul ordin în USR. Bogdan Chirieac: Se rupe lanțul de iubire

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Antena 3 și a vorbit despre stenogramele în care doi lideri PNL fac presiuni asupra lui Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și despre noua lozincă din USR:

„Acum, ce să spunem, noua guvernare este cea a dreptății, luminii și adevărului. Dacă mai sunt deviații, ele sunt aspru și sever sancționate. Deci, ce putem să spunem, față de dezastrul economic în care se află România, furăciunile acestea sunt apă de ploaie, să știți.

E perfect, în felul ăsta se rupe lanțul de iubire dintre USR și PNL. În treacăt fie spus, nu am văzut performanțe pe nicăieri, exceptând pe Claudiu Năsui care tot încearcă să repună lucrurile pe poziție, dar în cazul domnului Drulă eu performanțe nu am văzut în afară de asta cu stenograma unde da, omul știe, la stenograme, la înregistrări, cunoaște. Din punctul meu de vedere este fără echivoc, domnul Drulă îi trage de limbă pe cei doi PNL-iști de frunte. În plus, el folosește mai mult onomatopee: Ăhăă, Daaa..., Ăăă, Așa, dar precizează în clar numele instituțiilor unde e solicitat să mențină oamenii pe funcții. Nu am niciun fel de îndoială că domnul Drulă știa foarte bine“, a precizat analistul politic.

Fii Drulău, noul ordin în USR

„De altfel, am văzut și postările pe net, astăzi, Fii drulău!, adică USR se laudă foarte mult cu performanța domnului Drulă. Este intransigent, este un om care mănâncă corupți pe pâine, deci astfel de lucruri sunt spuse în această zonă. Fii drulău, ăsta e noul ordin de aducere la USR de noi candidați. Foarte bine! Uite, domnul Drulău aduce și astfel de personalități în partid, e bine că se combate corupția, poate totuși reușiți să faceți ceva și onorabila Direcția Anticorupție se mai uită și la ce se întâmplă prin Capitala României, că și aici sunt multe subiecte de discutat“, a precizat, la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac.

Val Vâlcu ridică semne de întrebare după stenogramele cu Drulă

Invitat la emisiunea Obiectiv de la Antena 3, jurnalistul Val Vâlcu a ridicat câteva semne de întrebare: 'Dumneavoastră ați văzut stenogramele? Ce a vrut un anumit grup de presă, care l-a și inventat pe Vlad Voiculescu de altfel, să vedeți? E o acțiune de PR. Iese foarte bine domnul Drulă. Cei doi lideri politici, dacă ar fi să le reproșăm ceva, ar trebui să intre în același lot tot USR-ul.'

'S-au bătut pentru funcții și se bat încă. Să te duci să-ți aperi omul numit în actualul sistem... Așa se face la toți. Dar cine a selectat acele fragmente? E normal să ajungă în presă anumite fragmente din stenograme?', a continuat jurnalistul Val Vâlcu.

'Dacă vedem referatul procurorilor, are toată discuția? Câte zile au stat în biroul lui Drulă? Ce au mai vorbit cu Drulă?', a mai întrebat el

Acest articol reprezintă o opinie.