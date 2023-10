Fază incredibilă pentru Ianis Hagi. „Eu am rămas fără cuvinte” - VIDEO

Ianis Hagi (24 de ani) a fost titular în meciul pe care Deportivo Alaves l-a pierdut, scor 0-2, cu Osasuna.

Internaționalul român a avut șansa să marcheze în minutul 49, la 1-0 pentru Osasuna. Ianis Hagi a primit o pasă perfectă de la Kike Garcia, în fața porții, dar a șutat direct în portar, după cum se poate vedea în galeria foto de mai jos.

Șutul lui Ianis Hagi nu a fost neapărat slab, doar că portarul Sergio Herrera a avut o intervenție remarcabilă.

Reflexul portarului a fost descris pe contul oficial de Twitter al Osasunei: ”Sergio Herrera Piron!!!! Încă o paradă spectaculoasă!! Descrieți voi această paradă, pentru că eu am rămas fără cuvinte”.

La șase minute de la ratare, Ianis Hagi a fost înlocuit.

Pentru evoluția din meciul cu Osasuna, Ianis Hagi a primit nota 7.2 în portalul SofaScore.

