Erupție solară masivă. NASA a surprins imagini uimitoare / VIDEO

Erupția de clasa X, cea mai puternică produsă de steaua noastră, a fost înregistrată de Observatorul de dinamică solară al NASA, când a izbucnit dintr-o pată solară din partea stângă inferioară a Soarelui, la ora 9:25 EDT (13:25 GMT), marți, 3 mai 2022.

Petele solare sunt zone de pe suprafața Soarelui. Eliberarea de energie rezultată lansează explozii de radiații numite erupții solare și jeturi explozive de material solar numite ejecții de masă coronală (CME).

The Sun emitted a strong solar flare on May 3, 2022, peaking at 9:25 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X-class. https://t.co/PMsgdJxMlj pic.twitter.com/PWJUI395Cc