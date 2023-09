Edi Iordănescu a fost întrebat dacă îi place cum joacă naţionala României

”(n.r. Vă place ce joacă naționala României?) Cu asta am și început. Sunt total nemulțumit de exprimare, dar sunt mulțumit de șansele pe care le avem la European și de faptul că echipa națională este neînvinsă de mult timp.

Putem să ne calificăm și în stilul ăsta dacă adunăm puncte”, a declarat Edi Iordănescu.

Meci mai greu decât cu Israel?

"Vor fi schimbări cu siguranţă în meciul cu Kosovo. Câte îmi este greu să spun, acum nu sunt sută la sută decis. Avem nevoie şi de energie, nu mai contează numele, contează să putem să alergăm, să ne angajăm, să putem să câştigăm dueluri, pentru că aici va fi o confruntare şi fizică, nu numai tehnică. Vă spun cu sinceritate că aşteptăm un joc şi mai dificil decât am avut cu Israelul. Kosovo are în componenţă jucători în toate competiţiile europene şi joacă meci de meci, sunt prezenţi peste tot, sunt jucători competitivi şi vin să îşi joace ultima carte. Are un joc complex, poate să ducă şi un joc de angajament, pentru ca au putere, au forţă, joacă în campionate puternice, unde trebuie să fii peste anumiţi parametrii. Dar în acelaşi timp au şi o echipă care are foarte multe mijloace tehnice, are jucători cu calitate tehnică. Mai mult decât atât, vin la 'totul sau nimic', ceea ce va face să fie determinaţi la maximum", a declarat Iordănescu, într-o conferinţă de presă.



El s-a declarat conştient de situaţia în care se află naţionala României, fiind nemulţumit de jocul prestat în partida cu Israel, scor 1-1, dar a precizat că sunt lucruri îmbunătăţite în comparaţie cu trecutul.



"Suntem din nou în faţa unui moment important, în faţa unui joc foarte important în economia clasamentului şi a obiectivului pe care îl avem. Suntem foarte conştienţi de situaţia în care ne aflăm, accept realitatea, suntem foarte conştienţi că trebuie să ne ridicăm la nivelul exprimării şi trebuia să confruntăm acest lucru. Ne-am dorit toate cele trei puncte cu Israelul, am făcut o primă repriză în care în linii mari nu pot să mă declar nemulţumit, după care repriza a doua am gestionat-o prost şi ceea ce s-a întâmplat după primirea golului nu trebuia să se întâmple. În primul rând, mental am coborât, ne-am pierdut reperele. Totuşi, rămânem pe un loc calificabil, suntem neînvinşi. Avem cea mai bună apărare... sunt elemente în jurul cărora trebuie să construim, să credem. Sunt lucruri care sunt îmbunătăţite în comparaţie cu trecutul şi trebuie să mergem cu încredere înainte, dar trebuie să fim conştienţi că avem multe de corectat şi de îmbunătăţit", a afirmat Iordănescu, conform Agerpres.

