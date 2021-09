Echipa lui Cîțu, PLAN pentru împăcarea cu USR PLUS. Ce urmează pentru miniștrii demisionari - Surse

USR PLUS, lecție pentru PNL

USR PLUS, alături de AUR, ar urma să dea lovituri repetate PNL-ului, ca reacție la deciziile premierului Florin Cîțu din ultima perioadă. Pe ordinea de zi a Comisiei de Buget-Finanțe există un proiect al PSD care prevede ca alocațiile să se ridice la 600 de lei, anunță Antena 3, iar USR PLUS ar urma să voteze alături de social-democrați, împotriva Guvernului Cîțu, conform sursei citate. Un alt proiect de lege prevede reducerea TVA la lemnele pentru foc, pentru populație, de la 19% la 5%. Sursa citată arată că e de așteptat ca USR PLUS să voteze alături de social-democrați și-n această situație.

Cîțu, plan de pace

Pe de altă parte, premierul dă semnale că este dispus să-i primească înapoi pe miniștrii demisionari USR PLUS, dar nu și pe cei revocați, respectiv Vlad Voiculescu și Stelian Ion, mai anunță Antena 3.

După Congresele PNL și USR PLUS, ar putea să se așeze, din nou, la masă, cei din PNL, USR PLUS și UDMR. Echipa lui Florin Cîțu a făcut mai multe planuri, în funcție de scenariile posibile. Ei ar lua în calcul inclusiv ca moțiunea de cenzură să treacă și, implicit, ca Guvernul Cîțu să pice. Florin Cîțu ar fi dispus, din calitatea de președinte al PNL, pe care speră să o obțină în 25 septembrie, să le propună celor de la USR PLUS să nu mai fie el premier. În schimbul ministerelor pe care le-au avut până când au ieșit de la guvernare, cei de la USR PLUS ar trebui să revină în alianța cu PNL și UDMR, oferind susținere unui nou Guvern, chiar și cu un alt premier PNL. În schimb, Florin Cîțu, conform surselor guvernamentale, nu ar fi de acord ca Vlad Voiculescu și Stelian Ion să revină, ei fiind miniștrii dați afară de el din Guvern. Nu este de acord, de asemenea, nici ca PNL să cedeze funcția de premier pentru USR PLUS, așa cum susținea Dacian Cioloș, lider al PLUS.

Pe de altă parte, cei de la USR PLUS nu sunt dispuși să accepte modificări de portofoliu, însă se pare că sunt dispuși la o negociere cu PNL, chiar dacă în termeni mai duri, din câte se pare, conform surselor menționate la începutul articolului.