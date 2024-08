Dr. Mihai Craiu arată cine va suferi decontul pentru fenomenul Sf. Pantelimon după începerea noului an școlar. "Mă gândesc cu îngrijorare"

Medicul pediatru Mihai Craiu a explicat când este recomandată radiografia pulmonară la copii, vorbind și despre un decont al scandalului de la Spitalul Sfântul Pantelimon.

"Dragi părinți răspund aici numeroaselor întrebări legate de rolul analizelor și al radiografiei pulmonare pentru elucidarea strategiei optime în fața scenariului clasic al copilului cu febră și tuse. Ce spun protocoalele medicale pediatrice? Rezumând documentele care ar putea părea prea complicate pentru un profan, trebuie spus:

1. Nu se face radiografie de rutină pentru orice copil cu febră și tuse, în cazul suspiciunii de pneumonie!!!

2. Dacă un copil are semne clinice de pneumonie și desaturare (o valoare mai mică de 90% la pulsoximetria efectuată unui copil ce respiră aer atmosferic, fără suplimentare de oxigen) atunci ar putea beneficia de aportul radiografiei.

3. În centre medicale unde există expertiza necesară ar fi utilă înlocuirea radiografiei convenționale cu ecografia transtoracică.

4. Copil cu formă medie/severă de pneumonie este acela care are unele (sau toate) din elementele sindromului funcțional respirator: tiraj intercostal, subcostal sau suprasternal, geamăt respirator end-expirator (grunting in lb engleză), mișcări "de piston ale capului" si bătăi preinspiratorii de aripioare nazale (voi posta filmulețe cu aceste elemente clinice evocatorii) și respirație rapidă (mai des decât 50 respirații/minut este prea repede la acești copii cu vârsta minimă de 3 luni).

Dr. Mihai Craiu, mesaj de luat acasă

- Nu se face radiografie pulmonară la un copil anterior sănătos (fără comorbidități notabile) dacă are o formă ușoară de pneumonie! Dacă este atât de puțin bolnav încât poate merge acasă, acel copil nu are nevoie de o radiografie! Ar mai trebui spus că descrierea medicului imagist "accentuarea desenului interstițial" în interpretarea unei radiografii pulmonare nu înseamnă că acel pacient are pneumonie! De altfel radiologul notează la sfârșitul interpretării sale "de corelat cu datele clinice". Dacă nu ai aspect clinic de pneumonie o modificare radiologică de aspect interstițial nu certifică pneumonia.

NOTĂ - sensul postării este unul anticipativ. Vor începe școlile și decontul pentru fenomenul Sf. Pantelimon va fi abordarea prin medicină defensivă a multor copii răciți. Mă gândesc cu îngrijorare la colegii mei imagiști.

Citez din Protocolul AAP :"Routine chest radiographs are not necessary for the confirmation of suspected CAP in patients well enough to be treated in the outpatient setting (after evaluation in the office, clinic, or emergency department setting). (strong recommendation; high-quality evidence)".Bradley JS, Byington CL, Shah SS, Alverson B, Carter ER, Harrison C, Kaplan SL, Mace SE, McCracken GH Jr, Moore MR, St Peter SD, Stockwell JA, Swanson JT; Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2011 Oct;53(7):e25-76. doi: 10.1093/cid/cir531. Epub 2011 Aug 31", a scris Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

