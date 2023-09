Dorinel Munteanu, primele declarații după FCU 1948 Craiova - Oțelul 0-2: Victoria nu se poate pune sub semnul întrebării

A fost primul succes obținut de trupa pregătită de Dorinel Munteanu (55 ani) de la promovarea în prima ligă. La final, antrenorul a transmis că bucuria va dura foarte puțin, pentru că următorul obiectiv al elevilor săi este să lege victorii consecutive.

”Am demonstrat caracter și că potențialul nostru nu a ajuns la potențial maxim. Adversarul a avut 2-3 ocazii în prima repriză, iar în a doua am controlat jocul. Victoria nu se poate pune sub semnul întrebării. Bodișteanu a schimbat în bine jocul după ce a intrat. Nu mă bazez pe 11 jucători. Nu e important cu cine încep. Mă bazez pe tot lotul.

Mă bucur că cei care au intrat și-au făcut treaba. Sunt bucuros, dar nu trebuie să dureze mult. Vin două meciuri grele, o să jucăm cu Dinamo pe teren propriu. Nu a fost nicio apăsare, am avut tot timpul încredere. N-a fost să fie atunci, a fost azi. Bucuria va fi foarte scurtă. Vrem să legăm patru victorii la rând!”, a declarat Dorinel Munteanu, la finalul meciului.

Jucătorii Oțelului Galați, în culmea fericirii după prima victorie a sezonului

Ștefan Bodișteanu (20 ani) a stabilit scorul final în succesul cu FCU 1948 Craiova. La final, mijlocașul s-a declarat extrem de încântat.

”Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm. Așa am simțit. Mister mi-a spus să dau cât mai mult la poartă. Vă dați seama, după atâtea egaluri e normal să vină o descătușare. Am avut în acest sezon multe meciuri bune, dar nu am avut noroc”, a transmis Ștefan Bodișteanu.

Cosmin Dur-Bozoancă (25 ani), portarul Oțelului, este deja cu gândul la meciul cu Dinamo de pe teren propriu.

”E bine, tare bine. Ne bucurăm mult că am câștigat. Am făcut un meci bun, am fost mai buni în a doua repriză. Vin după o accidentare și încerc să fiu din ce în ce mai bun.

E importantă victoria. Azi am adunat trei puncte. Vine meciul cu Dinamo și sperăm să câștigăm. Dorinel ne-a spus că trebuie să avem încredere în noi și că putem bate pe oricine”, a spus și Dur-Bozoancă, conform digisport.

