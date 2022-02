Doi tineri s-au ciocnit în timp ce făceau drifturi. Au rămas fără permisele de conducere

Doi tineri din Municipiul Blaj au fost amendați și au rămas fără permis, după ce s-au distrat făcând drift-uri în parcarea unui supermarket și s-au ciocnit unul de celălalt, scrie Ziarul Unirea.

Ambii şoferi au fost amendaţi cu peste 7.000 de lei de lei şi s-au ales cu permisele suspendate în urma coliziunii ce a avut loc în parcarea supermarket-ului din Blaj, Alba.

”Ceilalţi şoferi care au mai participat seară de seară sunt şi ei sub supraveghere de oamenii legii! Cel mai probabil şi reprezentaţii Kaufland o să depună o plângere pt a interzice astfel de practici în parcarea lor privată!”, susţine pe Facebook un utilizator care a publicat şi un videoclip cu momentul impactului dintre cele două autoturisme.

A scăpat mașina de sub control

Din imagini se observă şi se aude cum cei doi şoferi merg cu viteză şi întorc cu frâna de mână în parcare. La un moment dat, unul scapă maşina de sub control şi intră în celălalt autoturism. Maşinile au fost abandonate în parcare.

Potrivit IPJ Alba, incidentul a avut loc pe data de 31 ianuarie 2021, iar poliţia a intervenit în urma unui apel la nr. 112. Tinerii au fost amendaţi şi le-au fost suspendate permisele de conducere pe o perioadă de 60 de zile. La faţa locului a sosit şi o ambulanţă, dar cei doi au refuzat transportul la spital.

Un șofer care făcea drifturi a fost oprit cu focuri de armă

„În urma unui drift făcut la Spânzurătoare domnii cu echipajul de poliție au semnalizat să trag pe dreapta și eu m-am întors pe contrasens și am început sa fug de poliție. Am apucat sa fug până pe Imașului cam vreo 10 km după ce s-au efectuat două gloanțe, s-au tras unul în aer și unul în mașină, când am auzit glonțul din mașină am tras frâna de mână și am tras pe dreapta, după această urmărire incitantă.”, a declarat șoferul, citat de Antena 3.

Maşina nu era înmatriculată, iar plăcuţele montate aparţineau altui autoturism.

„După imobilizarea conducătorului și a pasagerului și în urma verificărilor s-a stabilit că masina este înmatriculată și plăcuțele montate erau atribuite altui autoturism.”, a transmis un polițist. Citește mai multe AICI.

