Djokovic, un nou pas spre câștigarea Roland Garros. Cu cine se va duela pentru un loc în sferturile de finală

Novak Djokovic va lupta pentru un loc în sferturi cu argentinianul Diego Schwartzman (16 ATP), care a trecut uşor vineri de bulgarul Grigor Dimitrov (21 ATP), 6-3, 6-1, 6-2.

Schwartzman, semifinalistul ediţiei din 2020 de la Roland Garros, şi-a luat revanşa după meciul recent de la Madrid în care a fost surclasat de Dimitrov, 6-0, 6-3, notează AFP.

Citește și - Organizatorii Roland Garros, reacţie după ce Irina Begu a lovit cu racheta un copil. Adversara Irinei Begu, supărată: Suntem responsabili de rachetele noastre

Organizatorii de la Roland Garros au anunţat de ce Irina Begu nu a fost descalificată după ce a lovit un copil cu racheta în meciul cu Ekaterina Aleksandrova.

”Sunt foarte dezamăgită să părăsesc Roland Garros în acest mod. Am încercat să dau tot ce am mai bun, dar simt că astăzi regulile au fost împotriva mea. Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple. Sper ca după meciul de azi, regulile să fie îmbunătățite, spre siguranța tuturor. Noi suntem responsabili de rachetele noastre", a spus Ekaterina Alexandrova, potrivit eurosport.ro.

De ce nu a fost descalificată Irina Begu

"După ce și-a pierdut serviciul (la 0-2 în setul 3), în timp ce mergea spre banca sa, Irina Camelia Begu a dat cu racheta de pământ în apropierea băncii și aceasta a ricoșat în zona spectotorilor. Racheta a aterizat în tribună și l-a șters pe un tânăr spectator.

După ce inițial s-a speriat, spectatorul s-a dovedit a fi ok. Supervizorul Grand Slam-ului a discutat cu părinții care erau cu fiul lor și aceștia au confirmat că acesta era nevătămat. Conform procedurilor, un avertisment pentru comportament nesportiv i-a fost acordat jucătoarei.", se arată în comunicatul emis de Roland Garros, conform Digisport. Vezi știrea inițială aici!

Citește și - Simona Halep, eliminată de la Roland Garros. Primele declaraţii: Trebuie să trec peste. Nu sunt speriată

Simona Halep a explicat de ce a pierdut meciul cu Qinwen Zheng din turul II de la Roland Garros.

”A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întâmplat acum.

Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reușesc și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu mai fiu eu.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întâmple. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă de după joc. Vezi știrea aici!

Citește și - Apelativele "doamnă" şi "domnişoară", eliminate la Wimbledon pentru câştigătoare

Apelativele Miss (n.r. domnişoară) şi Mrs (doamnă) vor fi excluse de pe lista câştigătoarelor de la Wimbledon.

Turneul de tenis de la Wimbledon va exclude apelativele "Miss" (Domnişoară) şi "Mrs" (Doamnă) din lista câştigătoarelor, în încercarea de a moderniza competiţia de Mare Şlem pe iarbă din capitala britanică, anunţă cotidianul The Times, citat de Reuters.



All England Lawn Tennis Club, organizatorul turneului, a folosit în mod tradiţional aceste apelative doar în cazul câştigătoarelor probelor feminine. Astfel, campioana de anul trecut, australianca Ashleigh Barty, a fost înregistrată drept "Domnişoara A. Barty", în timp ce câştigătorul trofeului la masculin, sârbul Novak Djokovic, a figurat ca "N. Djokovic".



Responsabilii de la Wimbledon au decis încă din 2019 să nu mai folosească apelativele respective atunci când sunt anunţate scorurile la meciurile feminine, dar probele au continuat să fie denumite "simplu pentru domni" şi "simplu pentru doamne".



Schimbarea va pune totodată capăt identificării jucătoarelor măritate atât prin iniţialele, cât şi prin numele de familie ale soţilor lor.



Turneul de Mare Şlem pe iarbă de la Londra, care a fost deposedat anul acesta de punctele ATP şi WTA, după decizia organizatorilor de a interzice prezenţa jucătorilor din Rusia şi Belarus, în urma invaziei din Ucraina, va debuta în data de 27 iunie, scrie Agerpres.

Naomi Osaka ar putea lipsi de la Wimbledon ca urmare a deciziei privind punctele din clasament

Naomi Osaka anunță că ar putea lipsi de la turneul de tenis de la Wimbledon ca urmare a deciziei privind punctele din clasament. Tenismena susține că, fără puncte, turneul nu are miză și este „mai mult o expoziție", anunță BBC.

ATP și WTA au eliminat punctele după ce Wimbledon a interzis accesul jucătorilor ruși și bieloruși din cauza războiului din Ucraina.

Naomi Osaka, de patru ori câștigătoare a unui turneu major, nu este sigură că va juca la Wimbledon, spunând că, fără puncte de clasament, este „mai mult o expoziție". Naomi Osaka nu a criticat măsura, dar a spus că punctele reprezintă o motivație.

