Djokovic, huiduit la Roland Garros, în primul meci de Grand Slam jucat anul acesta

Novak Djokovic a fost huiduit de publicul de la openul francez în prima sa apariție la vreun Grand Slam, în acest an.

Sârbul, care a ratat Australian Open, în luna ianuarie, pentru că nu era vaccinat împotriva COVID-19, l-a învins luni pe japonezul Yoshihito Nishioka cu 6-3, 6-1, 6-0 și a trecut în turul doi.

La începutul celui de-al doilea set, Djokovic a sărbătorit câștigarea unui punct crucial țipând și bătându-se cu pumnii în piept, provocând batjocoră din partea mulțimii, care părea să îl taxeze la cea mai mică greșeală.

Novak Djokovic won't like that... ????



The defending champion is being booed by the Roland-Garros crowd ????#RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/ZyFBOB9hNm