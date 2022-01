Divorț la Hollywood. Actorii Jason Momoa, devenit celebru în 'Game of Thrones', şi Lisa Bonet s-au despărțit / Jason Momoa Foto: Facebook

Într-un mesaj publicat pe Instagram, redactat într-un stil meditativ şi cu accente romantice, Jason Momoa notează că familia lui 'nu poate face excepţie' de la actualele 'vremuri de transformare' şi a subliniat că, deşi drumurile lor în căsnicie se despart, dragostea celor doi actori 'va continua şi va evolua'.

Jason Momoa şi Lisa Bonet, a căror relaţie a început în 2005, s-au căsătorit în 2017

'Ne eliberăm unul pe celălalt pentru a fi ceea ce suntem şi pentru a învăţa să fim', a scris actorul. Jason Momoa şi Lisa Bonet, a căror relaţie a început în 2005, s-au căsătorit în 2017 şi au împreună doi copii. Lisa Bonet a fost căsătorită anterior cu muzicianul Lenny Kravitz, cu care are o fiică, actriţa Zoe Kravitz.

Jason Momoa a devenit celebru după ce a jucat în serialul TV 'Game of Thrones'

Jason Momoa a devenit celebru după ce a jucat în serialul TV 'Game of Thrones' (2011-2019), iar în ultimii ani a interpretat personajul Aquaman din universul benzilor desenate DC Comics într-un film produs de Warner Bros. Anul acesta, el va putea fi văzut pe ecrane într-un alt lungmetraj din această serie cinematografică, 'Aquaman and the Lost Kingdom', care este un sequel al filmului 'Aquaman' din 2018.

Lisa Bonet, devenită celebră datorită participării sale în serialul 'The Cosby Show' și în alte filme

La rândul ei, Lisa Bonet a devenit celebră datorită participării sale în serialul 'The Cosby Show' (1984-1992) şi interpretării unor roluri în mai multe filme, precum 'Angel Heart' (1987), 'Enemy of the State' (1998) şi 'High Fidelity' (2000), conform Agerpres.

Arnold Schwarzenegger a divorțat oficial, după zece ani de negocieri.

Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 74 de ani, și Maria Shriver, în vârstă de 66 de ani, au divorțat oficial, după zece ani de negocieri și după o relație ce data din anul 1986.

Separarea celor doi a fost cauzată de infidelitatea celebrului actor, care ar fi înșelat-o pe Maria Shriver cu o menajeră. Mai mult, în urmă cu zece ani, Maria Shriver a aflat că Mildred Patricia Baena a născut un copil, cel al lui Arnold Schwarzenegger.

Inițiativa divorțului a venit de la fosta parteneră a actorului, care a decis ca într-un final să spună capăt relației. Aceasta a depus cererea inițială de divorț în iulie 2011.

Soții Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver au crescut împreună patru copii: Katherine (32 de ani), Christina (30 de ani), Patrick (28 de ani) și Christopher (24 de ani), care au fost distruși de decizia părinților lor.

Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver au avut de împărțit aproximativ 400 de milioane de dolari. Vezi continuarea aici!

