Dieta „Ana are mere” este un regim alimentar simplu și restrictiv, destinat să ajute la pierderea rapidă în greutate, spun cei de la Better Me. Aceasta se bazează pe consumul predominant de mere și alte alimente ușor digerabile.

Ce trebuie să știi despre dieta cu mere

Merele sunt alimentul de bază, fiind consumate frecvent pe parcursul zilei. Se recomandă să mănânci mere proaspete, în diferite forme (crud, copt, în suc, etc.).

Dieta poate include și alte alimente, dar acestea sunt limitate. De obicei, se permit surse de proteine slabe și legume, în cantități reduse.

Dieta este adesea recomandată pentru o perioadă scurtă de timp, de obicei între 3 și 7 zile, pentru a evita deficiențele nutriționale și problemele de sănătate cauzate de restricții severe.

Este important să consumi multă apă și să te hidratezi corespunzător pe parcursul dietei.

Deși nu este un aspect central al dietei, includerea de exerciții fizice moderate poate sprijini procesul de pierdere în greutate și menținerea unui metabolism sănătos.

Exemplu de meniu zilnic

Mic dejun: 1-2 mere și o cană de ceai verde sau de plante

Prânz: Salată verde cu mere și puțin pui la grătar

Cină: Mere coapte și o porție mică de legume aburite

Avantaje și dezavantaje:

Avantaje: Simplu și ușor de urmat.Poate ajuta la pierderea rapidă în greutate datorită conținutului redus de calorii.

Dezavantaje: Dieta este foarte restrictivă și poate duce la deficiențe de nutrienți dacă este urmată pe termen lung. Poate fi dificil de menținut în timp din cauza lipsei de varietate și a monotoniei alimentare.

Este important să consulți un specialist în nutriție înainte de a începe orice dietă restrictivă, pentru a te asigura că este potrivită pentru nevoile tale individuale și pentru a preveni posibile probleme de sănătate.

