Desertul pe care îl poți mânca fără remușcări. Conține puține calorii. Mihaela Bilic: Este binevenită la finalul unei mese

Nutriționistul Mihaela Bilic susține că unul dintre deserturile cu cele mai puține calorii este înghețata.

"Știți de ce este bună înghețata abia când s-a terminat cutia? Pentru că înghețata se mănâncă corect când e cremoasă, când e ușor topită. Așa că, dragii mei, scoateți cutia mai devreme ca sa n-o mâncați pe toată, consistența cremoasă face bine, stimulează o zonă din creier responsabila de plăcere", spune dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist.

Astfel, nutriționistul spune că putem mânca liniștiți înghețată atâta timp cât respectăm porția corectă și nu facem abuz.

"Întotdeauna cea mai binevenită variantă, cea mai puțin calorică și mai satisfăcătoare va fi înghețata. Amestecul dintre zahăr și lapte duce la un produs din care zahărul se absoarbe mai lent. Și la capitolul indice glicemic, și la capitolul calorii, înghețata este prietenoasă (...) Poate fi consumată și iarna. Este binevenită la finalul unei mese, care poate a dus doar proteine și grăsimi (...) Porția corectă înseamnă 2 cupe. Sau, că tot am copilărit cu ea, cu celebra vafă, aceasta are sub 100 de calorii. Este dimensiunea corectă și exista variante mini sub 100 de calorii", a explicat Mihaela Bilic la Pro Tv.

Cum faci înghețată de ciocolată. Ai nevoie de doar 4 ingrediente

Ce poate fi mai bun dacă nu o înghețată de ciocolată? Iată cum se prepară.

Ingrediente



- 200 gr lapte condensat

- 200 gr frişcă

- 40 gr cacao

- 1 lingură lapte

Cum se prepară

Într-un bol curat bateţi frişca până devine pufoasă. Într-un castron separat amestecaţi cacao cu puţin lapte, apoi amestecaţi "sosul de cacao" în laptele condensat. Cu atenţie incorporaţi frişca în laptele condensat.Turnaţi îngheţat în caserola dorită, puneţi îngheţata în congelator pentru 4-6 ore înainte de servire, scrie gustos.ro.

BONUS: Tort Fraisier, deliciul absolut cu căpșune. Rețea franțuzească

Ingrediente

Pentru crema mousseline:

250 ml lapte

o păstaie de vanilie sau 1 linguriță extract vanilie

2 ouă mărimea L

65 g zahăr

20 g amidon

130 g unt moale

1 lingură Cointreau sau Kirsch

Pentru blat:

3 ouă marimea M

85 g zahăr alb

25 g unt topit călduț

85 g făină

un sfert de linguriță de sare

Pentru sirop:

25 g zahăr

25 ml apă

10 ml Cointreau sau Kirsch

Pentru marțipan:

75 g zahăr pudră

75 g făină de migdale

15 g albuș ou

10 g glucoză (opțional)

colorant alimentar roșu

Pentru umplutură:

250 g căpșune cam de aceeași dimensiune

Cum se prepară tortul Fraisier

Se realizează întâi crema mousseline, apoi pandișpanul genovez, siropul și la final marțipanul roșu.

Într-o cratiță se încălzește laptele alături de păstaia de vanilie tăiată în două părți. Dacă se folosește extract de vanilie se adaugă după fierberea laptelui. Se aduce la fierbere și se dă deoparte. Într-un castron se adaugă ouăle și zahărul. Se mixează până ce ouăle își deschid culoarea (3-5 minute). Treptat se adaugă amidonul cernut și se amestecă având grijă la formarea cocoloașelor, potrivit retete.unica.ro.

Jumătate din cantitatea de lapte preparat mai sus se adaugă peste amestecul de ouă. Se amestecă încontinuu. Amestecul de ouă se adaugă în cratița cu laptele rămas și se pune la foc mediu. Se amestecă încontinuu timp de 3 minute, până se îngroașă. Se ia cratița de pe foc, se adaugă jumătate din cantitatea de unt (65 g unt) și se mixează până ce se obține o cremă omogenă.

Se transferă într-un bol, se acoperă bine cu folie alimentară, astfel încât să atingă cremă peste tot. Se va evita formarea crustei. Se dă la rece. Se va scoate din frigider cu 1 oră sau 1 oră jumătate înainte de a asambla tortul Fraiser. Când suntem gata de asamblarea tortului crema mousseline se va amesteca cu restul de 65 de g unt și lichiorul Cointreau.

