Lupta dintre un animal misterios, asemănător unei pisici, și un dinozaur de trei ori mai mare, imprimată într-o fosilă / foto

O fosilă descoperită în nord-estul Chinei surprinde cele două animale – un mamifer asemănător bursucului numit Repenomamus robustus și o specie de dinozaur ierbivor cunoscut sub numele de Psittacosaurus – în timp ce se luptau, conform CNN.

Este un moment crucial deoarece se întărește ideea că cele mai vechi mamifere au trăit în umbra dinozaurilor, a spus paleobiologul Jordan Mallon, cercetător la Muzeul Canadian al Naturii.

„Mamiferul păstrat aici este printre cele mai mari mamifere ale vremii, un animal de mărimea unei pisici de casă. Și a existat foarte puțină suprapunere în dimensiune între mamifere, care erau mai mici, și dinozaurii”, a spus Mallon.

„Ceea ce știam era că interacțiunile ecologice au fost unilaterale: dinozaurii mai mari au mâncat mamiferele mai mici”, a mai spus el.

Descoperirea nu este prima dovadă că mamiferele timpurii prădau dinozauri. Rămășițele unui Psittacosaurus au fost găsite în stomacul unui R. robustus în ianuarie 2005.

Ceea ce face această fosilă excepțională este faptul că mamiferul este prins în momentul atacului dinozaurului aproape adult.

Este extrem de rar să găsești fosile care păstrează un animal care interacționează cu altul și să ofere detalii asupra comportamentului prădător al creaturilor dispărute, a mai spus Mallon.

El a mai adăugat că „a salivat” când a avut șansa de a studia fosila, care a fost găsită în 2012 în provincia Liaoning din China. Ambele schelete sunt aproape complete.

„Acesta este un tip de fosilă (pe care o găsești) o dată în viață”, a explicat el.

Mallon a spus că cele două creaturi ar fi murit în timp ce luptau, fiind surprinse de o alunecare de noroi în urma unei erupții vulcanice.

Fosila arată exemplarul R. robustus în timp ce atacă maxilarul inferior a unui Psittacosaurus, cu laba stângă. Laba din spate stângă a mamiferului prinde membrul posterior al dinozaurului, iar dinții acestuia sunt înfipți în coastele prăzii.

A first-of-its-kind fossil of a mammal and a dinosaur from around 125 million years ago "locked in mortal combat" challenges the idea that dinosaurs ruled the land, researchers wrote. https://t.co/csTgayaicV