Departamentul de Justiție al SUA anchetează ABC, CBS, CNN, NBC și Fox News după suspendarea transmisiunilor cu Donald Trump

FOTO: Agerpres

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a deschis o investigație pentru a stabili dacă cinci mari rețele de televiziune au încălcat legislația federală privind concurența după ce au suspendat temporar transmiterea imaginilor de la evenimentele președintelui Donald Trump.

Decizia posturilor a venit în septembrie, în semn de protest față de restricțiile impuse de Casa Albă jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico.

Instituția americană a solicitat ABC, CBS, CNN, NBC și Fox News să predea corespondența și mesajele referitoare la sistemul comun de acoperire a evenimentelor prezidențiale. Ancheta urmărește să stabilească dacă acțiunea coordonată a televiziunilor a încălcat legislația antitrust din Statele Unite.

„Boicoturile colective între concurenți comerciali pot încălca Sherman Act”, a declarat Emily Covington, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție. Aceasta a precizat că Divizia Antitrust investighează dacă organizațiile media au încălcat legea.

Cinci televiziuni au suspendat transmisiunile de la Casa Albă

Conflictul a început în septembrie, când administrația Trump a retras acreditările jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico, împiedicându-i să mai intre în Casa Albă.

Donald Trump a acuzat cele trei organizații media că publică „ficțiuni sau minciuni” despre echipa sa. Casa Albă a susținut că accesul jurnaliștilor la evenimentele prezidențiale reprezintă un privilegiu, nu un drept garantat.

Ca reacție, ABC, CBS, CNN, NBC și Fox News au suspendat timp de mai multe zile participarea la sistemul comun de transmitere a imaginilor de la evenimentele președintelui. Prin această decizie, posturile au refuzat să asigure înlocuirea echipelor de presă excluse de administrație.

Sistemul de tip „White House TV pool” permite mai multor organizații media să împartă costurile și responsabilitățile pentru filmarea evenimentelor prezidențiale. Reprezentanții televiziunilor participă prin rotație la anumite evenimente, iar imaginile obținute sunt distribuite și altor instituții de presă din Statele Unite.

Prin urmare, suspendarea activității grupului a afectat nu doar posturile implicate direct, ci și alte organizații media care se bazează pe imaginile furnizate de echipele comune.

Un judecător a dispus restabilirea accesului jurnaliștilor

CNN, MS NOW și Politico au dat în judecată administrația Trump și au acuzat că retragerea acreditărilor reprezintă o încălcare a Primului Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea presei și libertatea de exprimare.

Pe 24 septembrie, judecătorul federal Timothy Kelly a dispus restabilirea accesului celor trei redacții la Casa Albă, apreciind că interdicția este neconstituțională. Ulterior, transmisiunile comune ale televiziunilor au fost reluate.

Litigiul nu a încheiat însă disputa dintre administrație și organizațiile de presă. Accesul jurnaliștilor la anumite evenimente și participarea la deplasările prezidențiale au continuat să genereze tensiuni.

Pe 5 octombrie, de exemplu, Casa Albă a împiedicat un jurnalist Politico să participe la o deplasare a lui Trump cu avionul prezidențial Air Force One, deși publicația a fost desemnată să asigure relatarea pentru grupul comun de presă scrisă.

Ce prevede legea invocată de Departamentul de Justiție

Investigația se bazează pe Sherman Act, o lege federală adoptată în 1890, care interzice anumite acorduri anticoncurențiale și practici comerciale monopoliste. În anumite circumstanțe, un boicot coordonat între companii concurente poate încălca această lege.

Ancheta trebuie să stabilească dacă decizia comună a televiziunilor intră sub incidența legislației antitrust.