De ce Selena Gomez nu poate avea copii

Într-un interviu recent acordat publicaţiei americane Rolling Stone, cu ocazia lansării documentarului despre ea de pe Apple TV+, Selena Gomez a făcut mărturisiri despre problemele sale de sănătate. Selena Gomez a vorbit despre tulburarea bipolară de care suferă. Vedeta a urmat tratament medicamentos pentru această afecţiune, care îi afectează fertilitatea.

„Medicamentele pe care le ia ar putea să o împedice să aibă vreodată copii”, informează publicaţia Rolling Stone citată de closermag.fr.

„Este ceva care mă apasă foarte mult....Dacă trebuie să am copii, îi voi avea”, a mărturisit însă vedeta.

În vârstă de 30 de ani, fosta iubită a lui Justin Bieber a făcut dezvăluiri bulversante în timpul unui live pe Instagram alături de prietena sa, Miley Cyrus, căreia i-a explicat cum tulburarea bipolară i-a schimbat viaţa.

„În urmă cu nu foarte mult timp am mers la unul dintre cele mai bune spitale de psihiatrie din America şi am realizat că, de-a lungul experienţelor diferite prin care am trecut, că sunt bipolară”, spunea atunci vedeta, la 28 de ani.

„M-a ajutat mult să aflu mai multe despre această boală, care nu mă mai sperie. Am văzut-o şi în familia mea şi m-am întrebat atunci ce se întâmplă”, a mai declarat Gomez.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Selena Gomez (@selenagomez)

În documentarul despre ea, cântăreața a vrut să se arate lumii așa cum este cu adevărat, astfel încât fanii ei să o cunoască mai bine. Vedeta nu mai dorește să se ascundă în spatele celebrităţii. Își dorește să fie iubită pentru ceea ce este cu adevărat și, mai presus de toate, să nu aibă nevoie să fie asociată cu o persoană pentru a fi un nume, așa cum era cazul când era într-o relație cu Justin Bieber.

Ce este tulburarea bipolară

Tulburarea bipolară sau tulburarea maniaco-depresivă se manifestă prin fluctuații ale stării emoționale. Se caracterizează prin alternanța episoadelor de dispoziție crescută de tip (hipo)maniacal și episoade depresive, cu etape de normalitate (eutimie). Există și așa numitele stări mixte, în care se amestecă elementele depresive cu elemente de euforie sau iritabilitate.

Dezechilibru chimic în creier

Tulburarea bipolară este considerată a fi rezultatul unui dezechilibru chimic din creier. Chimicalele responsabile pentru controlul funcțiilor creierului se numesc neurotransmițători și includ noradrenalina, serotonina și dopamina. Conform specialiștilor, dacă există un dezechilibru la nivelul unuia sau mai multor neurotransmițători, o persoană poate dezvolta anumite simptome de tulburare bipolară. De exemplu, s-a descoperit că se pot produce episoade de manie atunci când nivelul de noradrenalină este prea mare, iar episoadele de depresie pot fi rezultatul unui nivel de noradrenalină prea scăzut.

