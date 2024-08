De ce e bine să pui miere în iaurt. Un studiu arată ce se întâmplă în corpul nostru când facem această combinație

Adăugarea de miere în iaurtul de dimineață nu este doar o opțiune delicioasă, ci poate aduce și beneficii pentru culturile probiotice din iaurt, conform unor cercetări recente realizate de Universitatea Illinois Urbana-Champaign.

Studiile au analizat efectele combinației de iaurt și miere, frecvent întâlnite în dieta mediteraneană, asupra microbiomului intestinal. Cercetătorii au descoperit că probioticele din iaurt, cum ar fi Bifidobacterium animalis, pot contribui la îmbunătățirea sănătății digestive și a stării generale de bine.

De ce e specială mierea de trifoi

Cercetătorii au realizat mai multe teste în încercarea de a-și da seama cum diferite tipuri de miere influențează viabilitatea acestor microorganisme în condiții simulate de digestie. Rezultatele au arătat că mierea de trifoi este deosebit de eficientă în menținerea probioticului în intestin.

Într-un studiu clinic desfășurat pe durata a două săptămâni, adulții sănătoși au consumat iaurt îndulcit cu miere de trifoi comparativ cu iaurtul tratat termic. Deși nu s-au înregistrat schimbări semnificative în parametrii de sănătate, iaurtul cu miere a demonstrat o conservare mai bună a probioticelor, scrie Medical Xpress.

Adăugarea unei linguri de miere la iaurt poate spori supraviețuirea probioticului, dar este important să monitorizați aportul de zahăr adăugat pentru a menține o greutate corporală optimă. Optarea pentru iaurt neîndulcit cu o cantitate mică de miere poate reprezenta o alegere sănătoasă.

Pentru a îmbunătăți atât gustul, cât și valoarea nutrițională, luați în considerare adăugarea de fructe de pădure, semințe sau nuci și un strop de miere la iaurtul dumneavoastră, creând astfel un parfait de iaurt care susține sănătatea intestinală și adaugă fibre suplimentare în dieta zilnică.

Cum știm că o miere e fake

Detectarea mierii false poate fi complicată, dar există mai multe metode și indicatori care pot ajuta să identifici dacă mierea este autentică sau nu:

1. Verifică eticheta: Asigură-te că mierea provine de la o sursă de încredere și că eticheta specifică detalii despre producător și originea produsului. Produsele de la branduri de renume sau furnizori locali de încredere sunt mai puțin susceptibile de a fi falsificate.

2. Testul cu apă: Adaugă o linguriță de miere într-un pahar cu apă. Mierea pură se va așeza pe fundul paharului fără a se dispersa. Dacă mierea se dizolvă sau se amestecă rapid în apă este posibil să conțină aditivi sau să nu fie autentică.

3. Testul cu oțet: Amestecă o lingură de miere cu câteva picături de oțet. Dacă amestecul se spumează este posibil ca mierea să conțină aditivi artificiali sau să nu fie pură.

4. Testul cu foc: Îmbibă un băț de chibrit în miere și aprinde-l. Mierea pură arde ușor, în timp ce mierea falsă poate provoca o ardere neuniformă sau poate produce fum deoarece poate conține umiditate sau aditivi.

5. Testul cu oțet și bicarbonat de sodiu. Amestecă o linguriță de miere cu câteva picături de oțet și un vârf de sodă de bicarbonat. Dacă se formează spumă mierea poate conține aditivi sau poate fi falsă.

Mierea pură are o consistență viscoasă și se toarnă lent. Dacă mierea pare prea lichidă sau are o textură neuniformă ar putea fi un semn clar că nu este autentică. În plus, mierea pură are un gust și un miros caracteristic care poate varia în funcție de tipul de floare. Dacă mierea are un gust artificial sau un miros ciudat ar putea să fie prefabricată.

Se știe că mierea pură se cristalizează în timp. Dacă mierea rămâne complet lichidă pentru o perioadă îndelungată, ar putea conține aditivi care împiedică cristalizarea. Cele mai precise rezultate se obțin prin analize de laborator care pot detecta prezența aditivilor cum ar fi zaharurile adăugate sau alte impurități.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News