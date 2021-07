David Popovici, metode proprii de refacere între competiţiile de la Tokyo

Înotătorul bucureştean a povestit ce a făcut între cele două probe de 200 m liber şi 100 m liber, programate marţi la Aquatics Centre din Tokyo: Am dormit o oră, am aţipit. Imediat după cursă am înotat vreo 1.000 m, am fost la antidoping, am mâncat şi am aţipit", a spus Popovici, pentru Agerpres.

Popovici a adăugat că va fi pregătit pentru semifinala de miercuri dimineaţă după o noapte bună de somn: Atâta timp cât e un pic de somn, odihnă de calitate, fără prea mult telefon, mâncare bună şi mâncat ce trebuie, e cu totul altă zi, o să am bateriile încărcate din nou.

Trebuie să mă obişnuiesc, mi-am ales să o iau pe drumul ăsta şi trebuie să fac toate aceste sacrificii, chiar să înot o probă, nu chiar una după alta, dar în acceaşi zi, a mai spus Popovici.

David Popovici, locul 4 la 200 m liber

David Popovici, copilul minune al înotului românesc şi mondial,a făcut o cursă formidabilă în finala de la 200 m liber, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în care a obţinut un excelent loc patru, la doar două sutimi de medalia de bronz.

Popovici a luat startul pe primul culoar, iar după primii 50 m a fost al treilea, a întors al patrulea la 100 m şi al şaselea la 150 m, după care pe ultima lungime a avut un finiş formidabil, terminând pe locul patru (1min44sec68/100, la doar 2/100 de bronzul olimpic.

Finala de la 200 m liber, disputată la Aquatics Centre din Tokyo, a fost câştigată de britanicul Tom Dean (1min44sec22/100), urmat în clasament de conaţionalul său Duncan Scott (1min44sec26/100) şi de brazilianul Fernando Scheffer (1min44sec66/100).

"Cred că dacă îmi lăsam o unghie un pic mai lungă, poate luam locul trei, dar nu contează asta. Am venit aici setat să fac cât de bine pot eu, am şi reuşit. Şi nu aş putea să fiu mai satisfăcut. Aştept să-mi reproşeze antrenorul, eu nu pot decât să mă bucur şi o să se bucure şi el, sunt sigur. Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul. Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV, a declarat David Popovici la zona mixtă după finala de la 200 m liber.

Popovici a adăugat că şi-a construit foarte bine cursa din finală şi este mulţumit de cum şi-a respectat planul său în bazin: Cred că m-am descurcat foarte bine, am reuşit tot ce mi-am propus, puteam să plec mai tare acolo, să fac întoarcerea mai nu ştiu cum, chestii de înotător, dar sunt sigur că mi-am construit cursa aproape perfect. Pe ultima lungime, ştiam că nu e nimeni mai bun decât mine, aşa că am făcut tot ce aveam de făcut şi am dovedit ce aveam de dovedit în primul rând mie, a mai spus Popovici, potrivit Agerpres.