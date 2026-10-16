Danemarca, Italia şi Polonia, presiuni la adresa UE. Migraţia ilegală, o provocare pentru europeni

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Danemarca, Italia şi Polonia pun presiune pe UE să reducă "efectul de atracţie" al imigraţiei.

Guvernele Danemarcei, Italiei şi Poloniei fac presiuni pentru ca declaraţia finală a summitului european de la Bruxelles să ceară accelerarea lucrărilor pentru a reduce factorii care contribuie la "efectul de atracţie" în domeniul imigraţiei şi pentru a exista cooperare între ţările europene înainte de a adopta politici interne care ar putea afecta restul statelor membre, informează EFE, citată de Agerpres.

Surse diplomatice din una dintre aceste trei ţări au precizat că Copenhaga, Roma şi Varşovia vor aduce împreună acest amendament la concluziile finale ale liderilor în timpul dezbaterii celor 27 pe tema migraţiei, unul dintre ultimele puncte de pe agenda summitului din octombrie.

Migraţia ilegală, o provocare pentru europeni

Propunerea menţionează că migraţia ilegală reprezintă o provocare pentru cetăţenii europeni, cere să se accelereze lucrările pentru a reduce factorii care contribuie la efectul de atracţie şi solicită Comisiei Europene să evalueze posibile instrumente pentru a încuraja cooperarea între statele membre când aplică politici naţionale în materie de migraţie ce ar putea avea repercusiuni în alte ţări.

Deşi textul nu face referire directă la regularizarea masivă a migranţilor promovată de guvernul spaniol, o altă sursă diplomatică spusese înainte de întâlnire că mai multe ţări europene aveau rezerve faţă de această măsură, inclusiv cele trei care au susţinut amendamentul.

În ultimul proiect de concluzii la care a avut acces EFE, statele membre reamintesc că migraţia este "o provocare europeană care necesită un răspuns european" şi subliniază "importanţa (...) de a anticipa, preveni şi răspunde la situaţii de criză în domeniul migraţiei, inclusiv la sosirile masive şi toate cazurile de instrumentalizare".

Se cere lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi traficului ilegal de migranţi

Pentru asta, potrivit documentului, "toate politicile, instrumentele şi mijloacele relevante ale UE, inclusiv diplomaţia, dezvoltarea, comerţul şi vizele, trebuie utilizate ca pârghie" printr-o abordare "care să acopere întregul traseu, pentru a aborda cauzele profunde şi a lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi a traficului ilegal de migranţi".

Un număr de 18 ţări din Uniunea Europeană, printre care Germania şi Italia, au avut vineri o întâlnire informală, în marja summitului european, în care au discutat despre cum să prevină "sosirile nereglementate masive" în UE.

Surse diplomatice din mai multe ţări cred că dezbaterea la nivelul celor 27 va fi "emoţională" şi puternic influenţată de situaţia internă din fiecare ţară.

Participanţii la întâlnirea preliminară de vineri dimineaţă au fost, potrivit surselor diplomatice, "duri" cu premierul spaniol Pedro Sanchez şi cu regularizarea masivă promovată de executivul său.

Numărul imigranţilor care locuiesc în UE, la un nivel record

Amintim că numărul imigranţilor care locuiesc în Uniunea Europeană a ajuns la un nivel record de 64,2 milioane în 2025, cu aproximativ 2,1 milioane mai mare decât în anul precedent, indică un raport publicat miercuri de Centrul pentru cercetări şi analiză privind migraţia din cadrul institutului RFBerlin, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

În 2010, numărul imigranţilor rezidenţi în blocul comunitar european era de 40 de milioane, potrivit datelor Eurostat şi Înaltului Comisariat al ONU pentru refugiaţi.