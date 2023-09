Dan Şucu a spus de ce nu l-a pus pe Marius Şumudică antrenor la Rapid

”Ar trebui să ne uităm la termenul foarte scurt în care Rapid a rezolvat problema. Faptul că în două zile am avut un nou antrenor, ar trebui sesizat. Noi ne-am dorit ca Bergodi să vină în locul lui Mutu.

Este un sentiment de siguranță. Din punctul meu de vedere, Șumudică inducea mai puțin acest sentiment. L-am avut ca primă opțiune pe domnul Bergodi.

Este un lucru foarte bun pentru Rapid. Nouă ne-a fost frică ca Bergodi să nu meargă la Cluj, după ce a plecat de la Sepsi. Probabil că Șumudică devenea o opțiune dacă Bergodi nu venea.

Mi se pare peiorativ să îi propui lui Șumudică să vină dacă nu vine alt antrenor. Speranța mea este ca domnul Bergodi să fie excepțional.

Avem mai multe opțiuni după Bergodi. Noi trebuie să fim sinonimi cu ideea de implicare și siguranță”, a declarat Dan Șucu, la Fotbal Club.

Marius Şumudică, dezamăgit că nu a fost numit antrenor la Rapid

Antrenorul a spus că şi mama sa a fost afectată de faptul că nu a ajuns pe banca giuleştenilor.

”E mama, ce să-i fac? În viață se întâmplă și lucruri de genul acesta. Probabil că m-ar fi vrut acasă. Sunt plecat, am plecat patru ani în Turcia și doi ani și jumătate în Arabia Saudită, nu e ușor ca familia mea să rămână acasă.

Eu îmi doresc să fac performanță și lumea să fie mândră de mine, inclusiv familia mea. Eu când am văzut-o pe mama mea că plânge lângă mine... Rar mi-a fost dat s-o văd așa pe mama, doar la tragedii în familie, când i-a murit mama. Când am văzut lucrul ăsta... Nimic nu m-a mișcat mai mult.

M-am îmbrăcat și am plecat pe străzi și m-am plimbat două ore”, a declarat Marius Șumudică, la emisiunea Liga Digi Sport.

