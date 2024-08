Cum poți reuși să slăbești. Cori Grămescu, secretele care nu au nicio legătură cu mâncarea

"În primul rând, ca să reușești să slăbești trebuie să fii hotărâtă să reușești, nu să încerci. “Încercatul” nu te va duce nicăieri pentru că nu implică nicio responsabilitate din partea ta. Apoi, ca să reușești să slăbești trebuie să prioritizezi procesul de slăbire între activitățile tale zilnice. Nu poți să îl “strecori” din când în când în viața ta, atunci când se nimerește să îți aduci aminte că voiai cândva să slăbești.

Și, nu în ultimul rând, ca să reușești să slăbești trebuie să fii dispusă să înveți din eșecurile inevitabile, să iei aceste experiențe și să le integrezi în procesul tău de transformare ca să poți naviga prin provocările tale zilnice. Renunță cât mai repede la perfecționism, concentrează-te pe progres, iar astfel vei reuși să îți duci la bun sfârșit procesul de slăbire", spune Cori Grămescu pe Facebook.

Adevăratul câștig din spatele pierderii în kilograme

"Slăbirea e cel mai des despre kilograme şi centimetri, dar adevăratul câştig este adeseori în îmbunătăţirea analizelor de sânge, creşterea nivelului de energie, reducerea riscurilor pentru sănătate pe termen lung. De cele mai multe ori le spun clientelor să nu se forţeze, să prioritizeze somnul şi mâncarea bogată în fibre şi proteine, în defavoarea unor meniuri care poate au potenţialul unor rezultate mai rapide în primele luni, dar sunt nesustenabile pe termen lung în raport cu stilul lor de viaţă.

Când organismul este susţinut, hrănit corect şi pilonii de schimbare - somn, sport, relaxare, hidratare - sunt solid construiţi, slăbirea se întâmplă ca o consecinţă firească a unui sistem de schimbare a stilului de viaţă care este sustenabil şi echilibrat. Nu uitaţi! Ce punem în farfurie este întotdeauna rezultatul final al unui sistem în care ne desfăşurăm existenta zi de zi şi acest sistem are nevoie de echilibru, înainte de a ne preocupa de calorii şi macronutrienți", a mai spus Cori Grămescu.

Cum a slăbit Cori Grămescu peste 10 kilograme

"Câteva concluzii despre corp și slăbire, dintr-o experiență personală.

1. Când am început procesul, știam foarte clar ce nu mai vreau să simt - balonare, oboseală, senzația de prea-plin după masă și mai ales zgomotul permanent din capul meu, căci mă gândeam tot mai des fie la ce mănânc, fie cum sa mă abțin de la poftele alimentare.

2. Nu mi-am propus să slăbesc rapid. Am început pe 26 decembrie și mi-am setat un timeline flexibil în care am urmărit să mă simt, în primul rând, mai energică, să arăt mai bine decât înainte și mai ales să mă bucur de proces, să îmi redescopăr corpul în această nouă etapă, de peste 40 de ani

3. Am făcut zilnic sport și am mers pe jos in fiecare zi.

4. Am setat limite și am evitat locurile în care îmi e greu să găsesc mâncare aliniată cu obiectivele mele.

"Mi-aș cumpăra mai multe ținute sexy, ca să mă bucur și mai mult de corpul meu"

Ce as face diferit acum - aș face antrenamente mai intense. Am preferat să rămân în zona de confort și să nu mă obosesc prea tare, dar privind în urmă ar fi fost mai util să trag un pic mai tare la sport că nu mai am fund. Aș limita și mai mult alcoolul - desi am băut doar în weekend, aș face efortul de a păstra cel mult o zi pe săptămână cu alcool sau deloc.

Aș prioritiza mai mult partea de meditație, conexiune cu corpul, manifestare - am constatat că pe finalul procesului a început iarăși să mi se manifeste Capricorneala și am devenit foarte strictă și ursuză cu mine însămi, ceea ce m-a obosit în mod necesar. M-am simțit mult mai bine când eram ancorată în a lăsa lucrurile să se întâmple fără să mă îndârjesc atât de tare.

Mi-aș cumpăra mai multe ținute sexy și rochii, ca să mă bucur și mai mult de corpul meu pe traseu, nu doar la finalul procesului", a scris Cori Grămescu pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News