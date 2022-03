Copiii care petrec mai mult timp cu taţii lor au un IQ mai mare

Copiii care petrec mult timp alături de taţii lor au un IQ mai mare, potrivit unui studiu realizat de academicienii de la Universitatea din Newcastle, informează The Telegraph. Cercetătorii au avertizat că nu este îndeajuns ca părinţii să trăiască împreună, ci tatăl trebuie să fie implicat activ în activităţile odraslei lor. În cadrul studiului, mamele au fost întrebate cât de des tatăl participa la activităţiile copilului (citit, jucat etc). Aceştia au găsit că acei copii ai căror taţi au petrecut mai mult timp cu ei au un IQ mai mare şi că sunt mai sociabili decât copii care au primit mai puţină atenţie. "Sperăm că acest studiu o să atragă un semnal de atenţie asupra faptului că un copil are nevoie în viaţa sa şi de tatăl său", a spus Jon Davies, şeful asociaţiei "Families Need Fathers". La studiu au participat 11.000 de britanici, bărbaţi şi femei născuţi în 1958.

Acum 50 de ani, femeile aveau doar o oră la dispoziţie să se ocupe de copii

Rezultatele unui studiu făcut în 11 țări dezvoltate arată că în prezent părinții petrec de două ori mai mult timp având grijă de copiii lor decât o făceau cu 50 de ani în urmă. În 1965 femeile aveau în medie 54 de minute pe zi să se ocupe de copii. Lucrurile însă s-au schimbat. În 2012 media a ajuns la 104 minute. Chiar dacă tații petrec mai puțin timp cu copiii decât mămicile, și la aceștia s-a observat o îmbunătățire. În jumătate de secol acest interval de timp a crescut de la 16 minute la 59. Deși în țările dezvoltate aceste statistici sunt încurajatoare, în țările mai slab dezvoltate părinții nu prea au timp să stea cu cei mici. Acolo, această problemă continuă să aibă efecte dăunătoare sănătății emoționale a copiilor.

Alegeţi o zi pe care să o petreceţi împreună

Experții au ajuns la concluzia că fiecare copil are nevoie de grijă și atenție individuală. Chiar dacă petreceți timpul cu familia ca un grup, unii copii ajung să se simtă ignorați, marginalizați și de asemenea, nu se consideră remarcați. Un părinte care stă acasă și are grijă de doi sau mai mulți copii trebuie să fie conștient că fiecare are nevoie de atenție specială. O sugestie ar fi stabilirea unei zile pe săptămână în care părintele să petreacă mai multe ore cu un singur copil. Astfel cel mic va beneficia de cel puțin 60 de minute de timp de calitate pe lună alături de mama sau tatăl său.

