Conducta Baltică și-a atins capacitatea maximă. Polonia a rupt orice legătură cu Rusia și aduce 60% din necesarul de gaz din Norvegia

Conducta de gaze Baltic Pipe, care se întinde din Norvegia până în Polonia, funcționează acum la capacitate maximă, potrivit operatorului danez Energinet, care a finalizat procesul de conectare a compresorului de gaz de pe insula Daneză Zeelandă la rețeaua Baltic Pipe.

Operatorul polonez, Gaz-System, a declarat că cele 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an ar putea reprezenta 60% din necesarul de gaz al Poloniei.

În plus, din ianuarie, Polonia a mărit capacitatea terminalului GNL din Świnoujście și a activat conectori cu Lituania și Slovacia.

Transportul de gaze din Baltic Pipe a început la 1 octombrie a acestui an, exact în aceeași perioadă în care a fost sabotată conducta ruso-germană Nord Stream 2. Proiectul leagă sursele uriașe de gaz ale Norvegiei de restul Europei prin Polonia și Danemarca. A funcționat cu o capacitate limitată până când compresorul de gaz din Danemarca a fost finalizat. Construcția efectivă a conductei a fost finalizată în 2022, cu excepția a două părți din Danemarca, care au fost amânate în 2021 ca urmare a deciziilor de mediu.

În primele două luni de funcționare, Polonia a importat gaz danez prin conductă, mai degrabă decât gaz norvegian, deoarece lucrările la terminalul din Nybro din vestul Danemarcei, prin care urma să fie transmis gazul norvegian, nu fuseseră încă finalizate.

Acel terminal a fost în finalizat pe 1 noiembrie, iar pe 24 noiembrie, gazul norvegian a început să curgă în Polonia cu o rată de 6 milioane de metri cubi pe zi.

Gigantul de gaze deținut de stat al Poloniei, PGNiG, va fi deocamdată singurul utilizator al conductei baltice. Corporația deține unele dintre zăcămintele de gaze de pe raftul norvegian, unde gazul va fi pompat în Polonia. În 2022, Polonia a încetat să mai importe gaze din Rusia, iar contractul său de aprovizionare prin conducta Yamal de la Gazprom a expirat, scrie RMX.

UE se îndreaptă spre un plafon de preţ de 60 de dolari pentru un baril de petrol rusesc

Guvernele Uniunii Europene au ajuns joi la un acord provizoriu privind introducerea unui plafon de preţ de 60 de dolari pentru un baril de petrol rusesc exportat pe mare, însoţit de un mecanism de ajustare care ar permite menţinerea plafonului la cel puţin 5% sub preţul pieţei, a declarat un diplomat european, potrivit Agerpres.



Polonia, ţară care a militat pentru ca acest plafon să fie fixat la cel mai redus nivel posibil, are timp până la ora 15.00 GMT să accepte acordul provizoriu, care ulterior va avea nevoie să fie aprobat vineri de toate guvernele UE prin procedură scrisă, a precizat diplomatul citat de Reuters.



"Plafonul de preţ a fost stabilit la 60 de dolari însoţit de o prevedere pentru a-l menţine la 5% sub preţul pieţei pentru ţiţeiul rusesc, pe baza cifrelor IEA. Polonia are timp până la ora 16.00 CET să fie de acord. Dacă va face acest lucru, mâine va fi o procedură scrisă pentru aprobare", a spus diplomatul (citește continuarea AICI).

