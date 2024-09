Greșeala pe care o facem cu zahărul. Cum reacționează creierul. Bilic: În primă fază, e scandal

"Să mâncăm mult mai rar, contrar sfaturilor nutriționiștilor"

"Pauze cât mai lungi, măcar de 5-6 ore ca să fie timp pentru organism să ia efectiv o pauză metabolismul, să facă curățenie ficatul, să mai uităm un pic de ideea de mâncare din capul nostru. Educație importantă: să mâncăm mult mai rar, contrar sfaturilor nutriționiștilor care ne-au zis: trei mese plus două gustări! Nu e adevărat! Ca adulți, acum, în ziua de azi, cred că și două mese ar fi suficiente! Sunt alții care mănâncă chiar o dată în zi, nu e nicio greșeală asta. Cu cât mâncăm mai rar și mai puțin, cu atât, culmea, organismul se simte mai bine", a explicat Mihaela Bilic pentru ciao.ro.

Cum păcălim senzația de foame

"Nu o păcălim, nu avem cum să o păcălim! Cel mai simplu, o antrenăm ca pe un mușchi. Trebuie să ne creștem toleranța la foame și să învățăm să rezistăm până la foame de nota 6-7 pe o scară de la 0 la 10. Noi, în mod normal, mâncăm la foame de nota 2-3 - cum ni se face un pic foame, cum mâncăm. Și, de fapt, toleranța antrenată ar trebui să ne ducă efectiv ca unui copil să spunem: știu că îți este foame, mai așteaptă un pic, astfel încât foamea să crească măcar până la nota 6", a mai spus nutriționistul.

Nevoia de zahăr

"Acolo este o nevoie de calmare a creierului - nevoia de zahăr. Nu e a organismului. Organismul nu are nevoie de zahăr. Creierul, ca să se calmeze, are nevoie de zahăr. Și atunci acolo e din nou un fel de disciplinare. Trebuie să învățăm și să găsim în viața noastră alte metode de a ne calma mintea, pentru că, dacă o calmăm cu zahăr, o să vrem din ce în ce mai mult și apar kilogramele în plus, când, noi, de fapt, căutam doar să fim liniștiți.

E o belea zahărul și, dacă ai prins gustul de dulce, dezvățarea de el e exact ca înțărcarea de la, nu știu, orice altă dependență. Cât de greu e să scapi de fumat așa de greu e să scapi și de zahăr. Trebuie să spui clar: de mâine nu mai mănânc. Punct. Și, la un moment, dat capul se liniștește, dar în prima fază e scandal", a punctat Mihaela Bilic.

Cei doi factori care ne fac să mâncăm mai mult

Recent, medicul nutriționist a vorbit despre cei doi factori care duc la suprconsum alimentar.

"Concluzia verii: confortul și civilizația duc la supraconsum alimentar.

Anul ăsta am trăit o experiență inedită: viața la țară. Sau mai bine spus viața la pădure, pentru că în ultimele 6 luni am încercat să trăiesc cat mai simplu/rudimentar. La ce concluzii am ajuns “pe pielea mea”, ca să zic așa?

Că sunt dependentă de curentul electric, fără el nu există nici lumină, nici căldură. Iar frigiderul este cel mai mare lux, mai ales într-o vară caniculară Este oribil să nu poți păstra mâncarea, totul se strică instantaneu. Nu mai vorbesc de faptul că anumite produse trebuie consumate reci: apă, suc, bere, prosecco, înghețată, pepene… A avea cuburi de gheață într-un congelator este un adevărat răsfăț.

Dar cea mai interesantă concluzie a fost legată de ritmul meselor și ideea de a mânca în general. Am realizat că, atunci când stai în condiții rudimentare, fără o canapea confortabilă în care să te tolănești, fără televizor, fără ronțăieli prin dulapuri și mai ales fără posibilitatea de a găti (nici măcar un ou ochi sau un sendviș cald), nu-ți mai trebuie mâncare!", a scris Mihaela Bilic.

